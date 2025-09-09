Neue bahnbrechende FIFA-Datenbank zu Rechtsprechung mit Zugang zu Grundsatzurteilen im Fussball

Fussballbezogene Fälle des Sportschiedsgerichts (CAS) und des Schweizerischen Bundesgerichts dank neuem digitalem Tool öffentlich zugänglich

Fälle ab 2002 nach Verfahren, Thema, Jahr, Ergebnis, Schiedsrichter, Reglement usw. abrufbar

Initiative weiterer Beleg für das Engagement der FIFA für Transparenz und Wissensaustausch in der Fussballgemeinschaft

Die FIFA präsentiert mit einer Datenbank zur Fussball-Rechtsprechung eine neue wegweisende Initiative, die der Fussballgemeinschaft und Juristen Zugang zu fussballbezogenen Gerichtsentscheiden bietet.

Auf dieser öffentlich zugänglichen, strukturierten und nutzerfreundlichen Plattform können Interessierte Fussballurteile des Sportschiedsgerichts (CAS) und des Schweizerischen Bundesgerichts studieren und analysieren. Mehr als 72 % aller CAS-Fälle betreffen den Fussball, was seine zentrale Rolle im internationalen Sportrecht unterstreicht. Die Datenbank bietet Zugang zu allen Fällen ab 2002 und eine ausgeklügelte Suchfunktion. Nutzer können die Treffer nach Verfahren, Jahr, Thema und Unterthema, Sprache, Ergebnis, Schiedsrichter sowie angewandten Reglementen oder Artikeln filtern. Juristen, Wissenschaftler und sonstige Interessengruppen des Fussballs haben so direkt Zugriff auf die Rechtsprechung, die den Fussball prägt.

„Dieses Projekt widerspiegelt das fortlaufende Engagement der FIFA für Transparenz, juristische Bildung und bessere Führungsstrukturen im Fussball“, betonte Emilio García Silvero, Rechts- und Compliance-Direktor der FIFA. „Mit dem Zugang zu den wichtigsten Fällen im Fussball erhalten Juristen und Interessengruppen die Hilfsmittel, die sie benötigen, um Grundsatzurteile zu verstehen, ihre Argumente zu untermauern sowie zu einer weltweit fairen und einheitlichen Anwendung des Fussballrechts beizutragen.“