Gianni Infantino ruft die FIFA und die FIFA-Mitgliedsverbände zur gemeinsamen Bekämpfung von Spielmanipulationen auf

In seiner Ansprache beim ersten FIFA-Integritätsgipfel betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino, dass Spielmanipulationen weiterhin eine Gefahr darstellten und von der FIFA und deren Mitgliedsverbänden nur gemeinsam bekämpft werden könnten.

Der zweitägige Gipfel, der von der FIFA in Singapur zusammen mit der asiatischen Fussballkonföderation (AFC) und dem Fussballverband von Singapur (FAS) durchgeführt wird, richtet sich an die Integritätsbeauftragten der 211 FIFA-Mitgliedsverbände sowie der sechs Konföderationen.

In seiner Videoansprache zur Eröffnung des Gipfels machte Gianni Infantino deutlich, dass der Fussball als Milliardengeschäft stets im Visier krimineller Machenschaften stehe.

„Wir müssen dafür sorgen, dass weiterhin Chancengleichheit besteht, und den Fussball vor schädlichen äusseren Einflüssen schützen, weil ansonsten das Wesen unseres geliebten Sports auf dem Spiel steht. Wir müssen auf der Hut bleiben“, so der FIFA-Präsident.

Im Zusammenhang mit den Massnahmen der FIFA zum Schutz der Integrität des Sports verwies er auf die Grundsatzvereinbarung, die 2020 in Wien (Österreich) mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung abgeschlossen und letzten September in New York verlängert wurde.