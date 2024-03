Erster FIFA-Integritätsgipfel in Singapur mit globalen Fussballintegritätsexperten

Gipfel am 4. und 5. April in Singapur

Die FIFA hat die Integritätsbeauftragten all ihrer 211 Mitgliedsverbände und der sechs Konföderationen zu ihrem ersten Integritätsgipfel eingeladen, der in Zusammenarbeit mit der asiatischen Fussballkonföderation und dem Fussballverband von Singapur am 4. und 5. April 2024 in Singapur stattfindet.