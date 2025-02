Live-Übertragung der siebten Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung auf Inside FIFA

Die zweitägige Konferenz an der University of Miami School of Law wird live und kostenlos auf Inside FIFA übertragen

Die siebte Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung wird am 27. und 28. Februar 2025 in Miami (USA) in Zusammenarbeit mit Concacaf stattfinden.

Siebte Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung am 27. und 28. Februar 2025 in Miami

Siebte Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung am 27. und 28. Februar 2025 in Miami

Während der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung 2025 an der University of Miami School of Law wird die FIFA die folgenden Hauptthemen diskutieren: FIFA-Regularien zu Überbrückungstransfers, Matching-Transfers im FIFA Transfer Matching System, vereinsübergreifende Eigentumsmodelle, Rechte der Parteien in CAS-Verfahren, CAS-Fussballfälle, Fälle und Auswirkungen des Fussballs und des Gerichtshofs der Europäischen Union sowie Klauseln in einem Transfervertrag. Zusätzlich zu den oben genannten Themen wird es liga- und turnierspezifische Fallstudien geben, unter anderem zur Praxis der "50+1"-Regel in der deutschen Bundesliga und zum Modell und Rechtsrahmen der Major League Soccer. Darüber hinaus werden die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die CONMEBOL Copa América und die UEFA EURO aus akademischer Sicht beleuchtet. Regulatorische Änderungen und relevante rechtliche Entscheidungen ab 2024 werden ebenfalls erörtert.