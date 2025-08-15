Sichere Orte für alle schaffen: Kinder- und Erwachsenenschutzseminare der FIFA in Marokko, England und Paraguay

Stärkung der Kinder- und Erwachsenenschutzstruktur im Rahmen des FIFA-Guardians-Diploms zum Kinderschutz im Sport, um alle Beteiligten im Fussball besser zu schützen

Fokus auf Verbesserung von Fallmanagementkompetenzen und Schärfung des Bewusstseins für die Komplexitäten eines opferorientierten Ansatzes

Mehr als 100 FIFA-Mitgliedsverbände bei den drei Seminaren vertreten

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bietet der Fussball die Möglichkeit, Spass zu haben, Freunde zu finden, lebenswichtige Kompetenzen zu erlernen und Träume zu verwirklichen. Ob Amateur oder Profi, sie alle haben das Recht, den Fussball in einem sicheren und förderlichen Umfeld zu geniessen.

Zur Stärkung und Professionalisierung der Kinder- und Erwachsenenschutzstandards im Fussball hat die FIFA-Abteilung für Kinder- und Erwachsenenschutz 2021 das FIFA-Guardians-Diplom zum Kinderschutz im Sport lanciert. Dank dem Lehrgang, der zusammen mit The Open University sowie internationalen Experten, Fachleuten und Wissenschaftlern im Bereich Kinder- und Erwachsenenschutz entwickelt wurde, haben sich die Kinder- und Erwachsenenschutzstandards bei allen FIFA-Mitgliedsverbänden verbessert.

In den letzten Monaten hat die FIFA auf drei Kontinenten drei Seminare für die Teilnehmer der ersten Ausgabe des Diploms durchgeführt. Kurssprache war jeweils Englisch, Französisch oder Spanisch. Im Zentrum dieser universell ausgelegten Seminare stand der Schutz von Kindern und vulnerablen Erwachsenen.

Im Mai nahmen 75 Personen aus allen sechs Konföderationen am englischsprachigen Seminar im nationalen Fussballzentrum des englischen Fussballverbands (St. George’s Park) in Burton upon Trent teil. Auf dem Programm standen Präsentationen von Kinder- und Erwachsenenschutzexperten des englischen Fussballverbands, von Unicef UK, Manchester City sowie des Fussballverbands der Grafschaft Lancashire, eines Missbrauchsopfers aus dem Fussball sowie eines Spezialisten einer Traumahilfsgruppe. Hinzu kamen Podiumsdiskussionen mit ausgewählten Kursteilnehmern.

Eine besondere Attraktion war der Besuch des Etihad-Stadions von Manchester City. Der Klub bot dort verschiedene Aktivitäten wie Präsentationen und Diskussionen zu Kinder- und Erwachsenenschutzthemen sowie eine Stadionbesichtigung.

Im Juni folgte in Rabat (Marokko) ein Seminar auf Französisch im Mohammed-VI-Fussballkomplex des marokkanischen Fussballverbands (FRMF), in dem auch das Afrikabüro der FIFA untergebracht ist. Unter den 24 Teilnehmern waren FIFA-Mitgliedsverbände der CAF, der Concacaf und der UEFA vertreten. Eine Person stammte von der westafrikanischen Fussballunion.

Das Seminar umfasste Präsentationen von Kinder- und Erwachsenenschutzexperten der City Football Group, des FRMF, der CAF und der marokkanischen Nichtregierungsorganisation Bayti, die Dienste für gefährdete Kinder anbietet, sowie Beiträge weiterer Experten aus Nordafrika. Die Teilnehmer besuchten zudem einen lokalen Profiklub, der auf Nachwuchsförderung spezialisiert ist.

„Vielen Dank an die FIFA, die Experten und The Open University für die Unterstützung und die Gestaltung des Programms, bei dem wir viel gelernt und etwas über die marokkanische Kultur erfahren haben. Ich freue mich darauf, das Gelernte in die Praxis umzusetzen – im Wissen, dass ich dabei auf die Unterstützung aller zählen kann“, sagte Kursteilnehmerin Yacine Maude Mackita vom Fussballverband von Gabun.

Chancelvie Staline Ngoteni vom kongolesischen Fussballverband betonte: „Beim Seminar habe ich viel von den anderen gelernt und Instrumente erhalten, um zu planen, was ein Verband in den nächsten sechs Monaten tun muss.“

Vom 30. Juni bis zum 4. Juli wurde für insgesamt elf Vertreter von FIFA-Mitgliedsverbänden der Concacaf, der CONMEBOL und der UEFA am Sitz der südamerikanischen Fussballkonföderation in Luque (Paraguay) schliesslich ein spanischsprachiges Seminar veranstaltet. Neben einer Videoansprache von FIFA-Ratsmitglied María Sol Muñoz Altamirano wurde eine Präsentation zu Fallmanagement eines Experten des Regionalbüros von Save the Children für Lateinamerika und die Karibik gezeigt. Vor Ort waren zudem Experten für Kinderrechte und -schutz aus Costa Rica und Spanien.

Der Kinder- und Erwachsenenschutzexperte des chilenischen nationalen Olympischen Komitees präsentierte ausserdem einige wichtige Erkenntnisse, während ein Delegierter der kolumbianischen Ombudsstelle für Jugendschutz sowie den Schutz des Rechts auf Sport erläuterte, was die Sportpolitik tun kann, um Athleten beim Sport vor Belästigung und Missbrauch zu schützen.

Ebenfalls zugegen waren Missbrauchsopfer im Sport. So erzählte ein argentinischer Basketball-Schiedsrichter, wie er im Sport Opfer sexueller Belästigung wurde. Kursteilnehmer, die in ihren Ländern (Argentinien, Kolumbien und Peru) erste Ansprechpartner für Kinder- und Erwachsenenschutz im Fussball sind, berichteten zudem von den Herausforderungen und Fortschritten beim Fallmanagement.

Höhepunkt war der Besuch im Hochleistungszentrum des paraguayischen Fussballverbands für dessen Jugendnationalteams. Die Teilnehmer sahen dort mit eigenen Augen, wie der Verband ein sichereres Fussballkökosystem schafft, indem Vorfälle untersucht und Opfer fachlich betreut und unterstützt werden.