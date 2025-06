Gemeinsames Engagement der Fussballwelt für seelische Gesundheit

Immer mehr Spielerinnen und Spieler haben in den letzten Monaten über ihre Probleme gesprochen. Nicht nur Fussballer, sondern auch viele andere Athleten haben Mut bewiesen und erzählt, dass sie in ihrer Karriere schon psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben.

Befrienders Worldwide

Unterstützung von Non-Profit-Organisationen, die sich für die Verbesserung der psychischen Gesundheit einsetzen Die FIFA-Stiftung unterstützt lokale Projekte, die die Kraft des Fussballs nutzen, um einen positiven sozialen Wandel herbeizuführen und die dringendsten globalen Herausforderungen anzugehen, mit denen benachteiligte Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt konfrontiert sind. The Pure Game (thepuregame.org) Pure Game verändert die Entwicklung von Kindern, indem es die Kraft des Sports nutzt, um ihnen zu helfen, sinnvolle Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen aufzubauen und sie zu befähigen, ihren eigenen Weg zum Erfolg zu finden. Die Nichtregierungsorganisation organisiert sportliche Aktivitäten in Kalifornien und arbeitet mit Schulen und lokalen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass Familien und Betreuer ihre Kinder zu subventionierten Sportprogrammen anmelden können, die sich auf die Verbesserung des geistigen, emotionalen und körperlichen Wohlbefindens konzentrieren. Soccer in the Streets (soccerstreets.org) Soccer in the Streets ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich darauf konzentriert, die Jugend von Atlanta durch Sport zu begeistern. Das Programm legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Fähigkeiten und sozial-emotionales Lernen und versucht, junge Menschen mit positiven Vorbildern in Kontakt zu bringen und sie zu inspirieren, den für sie richtigen Weg einzuschlagen. Durch Fussball vermitteln geschulte Trainer Lebenskompetenzen wie Eigenverantwortung und Bewusstsein für psychische Gesundheit und schaffen so ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis und ein Gefühl der Gemeinschaft.