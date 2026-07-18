„Eine einfache Fertigkeit mit lebensverändernden Auswirkungen“: Junge Fussballer lernen Herz-Lungen-Wiederbelebung

Fussball und Gesundheit im Mittelpunkt des FIFA-Arena-Minifelds im New Yorker Central Park

Mitwirkung von FIFA-Legenden wie Cafu, Christo Stoitschkow und John Terry

„CPR ist eine einfache Fertigkeit, die man innerhalb weniger Minuten erlernen kann“, so Dr. Andrew Massey, medizinischer Direktor der FIFA

Junge Fussballer haben im New Yorker Central Park die Grundlagen der potenziell lebensrettenden Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) erlernt. Die Veranstaltung war Teil der Bemühungen der FIFA, über den Fussball die Gesundheitsförderung voranzutreiben. An der Veranstaltung auf dem FIFA-Arena-Minifeld, das im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eingeweiht worden war, beteiligten sich auch FIFA-Legenden wie der brasilianische Weltmeister Cafu, der frühere englische Nationalmannschaftskapitän John Terry und die bulgarische Fussballikone Christo Stoitschkow.

Junge Fussballer lernen Herz-Lungen-Wiederbelebung 02:51

„Fussball geht weit über das Geschehen auf dem Platz hinaus. Es geht darum, Lebenskompetenzen zu vermitteln – Engagement, harte Arbeit, Teamgeist und soziale Fähigkeiten. Die CPR ist ebenfalls Teil dieses Ansatzes. Es ist eine sehr einfache Fertigkeit, die man in wenigen Minuten erlernen kann, im Ernstfall aber lebensverändernde Auswirkungen haben kann“, betonte Dr. Andrew Massey, medizinischer Direktor der FIFA.

„Wenn auch nur ein Kind nach dieser Veranstaltung weiss, wie eine CPR ohne Beatmung durchgeführt wird, wird sich dieses Wissen wahrscheinlich auch in der Familie und in der weiteren Gemeinschaft verbreiten. Sie werden anderen vermitteln können, wie leicht sich diese Fähigkeit erlernen lässt. So können noch mehr Menschen an öffentlichen Veranstaltungen wie dieser teilnehmen und dank ihren CPR-Kenntnissen möglicherweise sogar Leben retten.“

Die jungen Teilnehmenden gehören Street Soccer USA an, einer nationalen gemeinnützigen Organisation mit Programmen in 16 Städten, die mehr als 75 000 Fussballer in einigen der ärmsten Gemeinden der USA unterstützt.

„Es ist sehr wichtig, dass diese Kinder diese grundlegende Fähigkeit erlernen – genau wie ich es in ihrem Alter in der Schule getan habe“, sagte John Terry. „Ich hoffe, dass sie dieses Wissen nie anwenden müssen. Falls sie jedoch einmal mit einer solchen Situation konfrontiert werden, kommt es vor allem darauf an, ruhig zu bleiben und zu wissen, was zu tun ist. Das ist enorm entscheidend und eine lebenswichtige Kompetenz. Davon profitieren diese Kinder nicht nur heute, sondern ein Leben lang.“

Das am 8. Juni 2026 eröffnete FIFA-Arena-Minifeld ist eines von 26 solchen Spielfeldern, die in der ganzen Stadt entstehen sollen.

„Solche Anlagen bieten Kindern ein besseres und sicheres Umfeld, in dem sie Fussball spielen können“, sagte Elkhan Mammadov, FIFA-Direktor Mitgliedsverbände. „Darüber hinaus bieten sie den lokalen Gemeinschaften die Möglichkeit, sich täglich und kostenlos zu treffen und Fussball zu spielen. Und dank der FIFA Arena können wir auch für einen gesunden Lebenswandel werben und verschiedene gesundheitsbezogene Aktivitäten anbieten – wie die heutige Veranstaltung.“