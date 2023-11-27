Das standardisierte Fussballprotokoll zur Beurteilung von Gehirnerschütterungen auf dem Spielfeld (FOCUS) soll Ärzten und Trainern als praktisches Instrument dabei helfen, Spieler zu erkennen, die nach einer Krafteinwirkung auf den Kopf aus dem Spiel genommen werden müssen, damit sie formell auf eine Gehirnerschütterung untersucht werden können. Jeder Spieler, bei dem der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, sollte unverzüglich aus dem Spiel genommen werden, da wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Spieler, die weiter spielen, mit höherer Wahrscheinlichkeit mehr Zeit für die Genesung benötigen, weniger leistungsfähig sind und einem potenziellen Risiko für weitere Verletzungen ausgesetzt sind. FOCUS wurde auf der Grundlage einer umfassenden Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit einer internationalen Gruppe von Klinikern und Forschern entwickelt, die über Fachkenntnisse in der Erkennung und Beurteilung von Gehirnerschütterungen bei Fussballspielern verfügen.