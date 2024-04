FIFA Series™ bringt den Fussball in Vanuatu auf und abseits des Platzes weiter voran

Vanuatu nahm im März an der ersten FIFA Series™ teil

Die Spiele boten die seltene Gelegenheit, gegen Nationen außerhalb Ozeaniens anzutreten

Das von der FIFA finanzierte Freshwater-Stadion in Vanuatu soll mehrere kontinentale Turniere ausrichten

Der Fussball in Vanuatu hat in den letzten Jahren sowohl auf als auch abseits des Platzes einige Meilensteine erreicht. Die Teilnahme an der ersten FIFA Series™ im März ist der jüngste Schritt nach vorn für den schönen Sport in dem pazifischen Inselstaat.

Die neue FIFA-Initiative bietet den Mitgliedsverbänden die Möglichkeit, sich regelmäßiger mit Nationalmannschaften anderer Kontinente in Freundschaftsspielen zu messen, und eröffnet Möglichkeiten für die technische Entwicklung, die zuvor nicht zur Verfügung standen. Die Pilotphase wurde im März 2024 im internationalen Kalender der Männer gestartet, bevor die FIFA Series™ ab 2026 nur noch in geraden Jahren ausgetragen wird.

Die FIFA Series war für Vanuatu von besonderer Bedeutung, nachdem es aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ verpasst hatte. Das war ein harter Schlag für eine der wenigen Nationen der Ozeanischen Fussballkonföderation (OFC), in der der Fussball unbestritten die wichtigste Sportart ist.

Vanuatu trat in Dschidda, Saudiarabien, zu seinem ersten Spiel in der FIFA Series an und musste gegen Guinea eine 0:6-Niederlage einstecken - das erste Aufeinandertreffen mit einem afrikanischen Gegner. Danach gab es eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen Brunei Darussalam, was erst das sechste Spiel gegen eine asiatische Mannschaft und erst das achte Spiel gegen einen Nicht-OFC-Gegner überhaupt war.

FIFA Series 2024™ | Vanuatu - Brunei Darussalam 2:3 03:00

Lambert Maltock, Präsident des Fussballverbands von Vabuatu, sieht in dem neuen Turnier ein unschätzbares Entwicklungsinstrument für die Pazifikstaaten.

"Vanuatu hat es wie alle anderen kleinen Nationen in Ozeanien schwer, gegen andere größere Fussballnationen anzutreten", sagte Maltock, Mitglied des FIFA-Rates und derzeitiger OFC-Präsident. "Wir messen uns das ganze Jahr über nur mit unseren OFC-Nationen, um unser Ranking und unseren Leistungsstandard zu verbessern."

"Diese neue Initiative der FIFA bietet Vanuatu wie allen anderen kleineren Ländern die Möglichkeit, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen und sich so mit anderen Ländern auf anderen Kontinenten zu messen.

"Wir glauben, dass wir viele fähige Spieler haben, aber es gibt keine Gelegenheit, sie vorzustellen. Die FIFA Series ist eine großartige Lernerfahrung, die uns zusätzliches Wissen für den Aufbau einer neuen und innovativen Fussballkultur bringen kann, von der wir profitieren und unsere Fussballplanung, -entwicklung und -anstrengung auf neue Wettbewerbsplattformen auf internationaler Ebene ausrichten können."

Im vergangenen Jahr besuchte FIFA-Präsident Gianni Infantino den melanesischen Staat, wobei die Besichtigung des neuen, mit FIFA-Forward-Mitteln errichteten Freshwater-Stadions mit 6.500 Plätzen in Port Vila den Höhepunkt des Besuchs darstellte.

Nur wenige Monate zuvor hatte die Nation gejubelt, als Nationalmannschaftskapitän Brian Kaltak - der erste Profispieler des Landes überhaupt - als erster Fussballer des Pazifikraums die australische A-League gewann. Der Jubel war so groß, dass im Freshwater-Stadion Großbildschirme für das Spiel aufgestellt wurden und Vanuatus damaliger Premierminister Ishmael Kalsakau sogar nach Sydney reiste, um Zeuge zu werden, als Geschichte geschrieben wurde.

Jetzt steht ein weitere Meilensteins in der reichen Fussballgeschichte des Landes an, wenn Vanuatu später in diesem Jahr zum ersten Mal den OFC Nations Cup ausrichtet. Dies ist der Höhepunkt einer ereignisreichen Zeit für Vanuatu, in der unter anderem die Qualifikation für die OFC U-19-Meisterschaft der Männer und die Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Jahr 2024 ausgetragen werden.

Die potenziellen Dividenden der FIFA-Infrastrukturinvestitionen in Vanuatu kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, da der OFC zum ersten Mal einen automatischen Qualifikationsplatz für die Weltmeisterschaft 2026 erhält, zusätzlich zu einem Platz in den Play-Offs zwischen den Verbänden.

"Vanuatu hat einen strategischen Plan, um sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren", erklärte Maltock. "Die gleiche Vision und Strategie gilt auch für die Jugendkategorien.

"Wir haben auch das TDS-Programm (FIFA Technical Development Scheme) gestartet, das im vergangenen Jahr eingeführt und von der FIFA finanziert wurde. All diese Maßnahmen sind Teil unserer Strategien und Bemühungen, die bestehende Kluft zu überbrücken."