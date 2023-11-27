Spanien schreibt Geschichte an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste

Amtierender Weltmeister mit neuem Punkterekord auf Platz eins

Deutschland vor England auf dem Podium

Die Rangliste umfasst 198 FIFA-Mitgliedsverbände – so viele wie noch nie zuvor – Stand Dezember 2025

Nach zwei Monaten ist die neue Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste erschienen. Mehrere Teams haben sich bereits für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ qualifiziert.

Seit der letzten Ausgabe wurden insgesamt 119 Spiele ausgetragen. In Europa und Südamerika standen zahlreiche Qualifikationsspiele für die WM im nächsten Jahr auf dem Programm, während in Afrika die Olympiaqualifikation in vollem Gang ist.

Spanien (1, unverändert) hat nach zwei überzeugenden Siegen gegen Island und England, gleichbedeutend mit der WM-Qualifikation, die Tabellenspitze verteidigt – und das mit einem neuen Punktehöchststand. Dahinter folgen die USA (2, unverändert) und Deutschland (3, plus 1), das dank zwei winzigen Punkten England (4, minus 1) vom Podium verdrängt hat. Ebenfalls die Plätze getauscht haben Frankreich (6, plus 1) und Brasilien (7, minus 1). Das sind die einzigen Verschiebungen in den Top 10, der die DVR Korea (11, unverändert) immer näherkommt. Nur noch etwas mehr als ein Punkt fehlt.

Ihre beste Platzierung erreicht haben die Republik Irland (21, plus 2), die Türkei (46, plus 5), die zum ersten Mal in den Top 50 steht, und Moldawien (119, plus 14), das fast 40 Punkte hinzugewonnen und 14 Plätze gutgemacht hat – so viel wie kein anderes Team in den letzten beiden Monaten.

Ebenfalls so gut klassiert wie nie sind Haiti (47, plus 2), Kambodscha (113, plus 4) und Saudi-Arabien (157, plus 3), während der Sudan (194) erstmals überhaupt in der Rangliste figuriert. Die grössten Absteiger sind Bahrain (116, minus 8) und Georgien (132, minus 7).

Der Sudan (194, unverändert) hat in den beiden Qualifikationsspielen für die Olympischen Spiele gegen die Komoren (187, plus 2) zwar keinen einzigen Treffer erzielt und gleich 30 Tore kassiert, aber dennoch den Sprung in die Rangliste vor dem Südsudan (195, minus 1) geschafft. Damit ist wie schon im Dezember 2025 die Rekordzahl von 198 FIFA-Mitgliedsverbänden rangiert.

Spitzenreiter Spanien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 – Absteiger aus den Top 10 – Spiele insgesamt 119 Teams mit den meisten Spielen Bangladesch und Indien (4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Mauritius (plus 41,74 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Malaysia (plus 14 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Dschibuti (minus 41,74 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Bahrain (minus 8 Ränge) Neu rangiertes Team Sudan Nicht mehr rangierte Teams –