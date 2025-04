Paraguay wieder unter den Top 50 – WM-Traum lebt dank Entwicklungsarbeit

Albirroja seit Juli 2023 zum ersten Mal wieder in den Top 50 der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Im März gelang Paraguay in der Südamerika-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ mit einem 2:2 im Auswärtsspiel gegen Kolumbien und einem 1:0-Heimsieg gegen Chile ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn.

Dank dieser Ergebnisse konnte die Albirroja sich auf einem der direkten Qualifikationsplätze für die nächste WM festsetzen. Sollte es mit der Teilnahme am Weltturnier tatsächlich klappen, dann wäre damit eine 16 Jahre andauernde Durststrecke beendet. Darüber hinaus kletterte Paraguay in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste fünf Plätze nach oben auf Rang 48. Davor war das Team im Juli 2023 zuletzt unter den Top 50 gewesen.

Hinter den derzeitigen Erfolgen des paraguayischen Teams steckt viel Arbeit, wie Douglas Martínez, Entwicklungsdirektor des paraguayischen Fussballverbands (APF), betont. „Die Rückkehr Paraguays unter die Top 50 der FIFA-Rangliste und die Möglichkeit einer Qualifikation für die nächste WM sind wichtige sportliche Meilensteine, die wir zu würdigen wissen. Die erneute Teilnahme an einer Männer-WM für A-Nationalmannschaften war immer eines unserer grossen Ziele, und wir freuen uns, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können.“

Wir wollten wissen, welches die Kernbereiche der Strategie der APF sind. „Investitionen in die Infrastruktur, die Ausbildung an der Basis und die Professionalisierung der Sport- und Führungskader. Mit Unterstützung der FIFA und der CONMEBOL haben wir Programme ins Leben gerufen, mit denen wir eine solide Sportstruktur schaffen und Paraguay zu einem Aushängeschild der Region machen können.“

Martínez verweist dabei unter anderem auch auf die Qualifikation der U-20- und U-17-Teams des Landes für die entsprechenden Weltmeisterschaften, die dieses Jahr in Chile bzw. Katar stattfinden. Die U-20-Auswahl ist seit 2013 nicht mehr auf der Weltbühne vertreten gewesen, die U-17-Auswahl seit 2019. „Solche Erfolge stärken das gesamte paraguayische Fussball-Ökosystem, das Wettkampfniveau und die Professionalisierung in allen Altersklassen und geben Impulse für ein nachhaltiges Wachstum des nationalen Fussballs“, erklärt er.

Laut Martínez hat die FIFA dabei eine entscheidende Rolle gespielt. „Dank Programmen wie dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm , „Football for Schools“, dem Talentförderprogramm (TDS) und den verschiedenen Förderprogrammen für den Frauenfussball konnten wir in allen Dimensionen des Fussballs Fortschritte verzeichnen. Das kommt nicht nur dem A-Nationalteam der Männer zugute, sondern auch den Junioren, dem Frauenfussball, dem Futsal und dem Beach-Soccer. Auch das Entwicklungsprogramm der CONMEBOL hat hier einen entscheidenden Beitrag geleistet.“

Für Martínez verdient das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm besonderes Lob. „Als dieses Team vor neun Jahren angetreten ist und wir eine kurz-, mittel- und langfristige Strategie entworfen haben, wurde uns klar, dass Investitionen in die Infrastruktur Priorität haben müssen. Mit Mitteln aus FIFA Forward 1.0 haben wir das sportliche Hochleistungszentrum (CARDE) geschaffen, im Rahmen von [Forward] 2.0 das Hochleistungszentrum für Frauenfussball (CARFEM) und im Rahmen von [Forward] 3.0 das Nachwuchsleistungszentrum (CARDIF). Ohne diese Bauprojekte wäre es sehr schwer geworden, zu wachsen und eine stabile Grundlage zu schaffen.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Arbeit des Verbands im April letzten Jahres anlässlich seines Besuchs zur Einweihung des CARDIF besonders gewürdigt. „Ich möchte mich bei allen Mitgliedern des APF unter der Führung von Präsident Robert Harrison für ihr Engagement für die Fussballförderung und die wirksame Teilnahme am FIFA-Forward-Programm bedanken“, so Infantino damals.

Neues Hochleistungszentrum in Paraguay bietet jungen Talenten eine Perspektive

Der paraguayische Fussballverband übernimmt auch die Gastgeberrolle beim 75. FIFA-Kongress, der am 15. Mai in Asunción stattfindet. Der Kongress fällt mit der 100-jährigen FIFA-Mitgliedschaft der APF zusammen und markiert den Beginn einer wichtigen Zeit für den südamerikanischen Fussball. Schliesslich finden dort die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ sowie die drei Jubiläumsspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2030 statt, eines davon in Paraguay.