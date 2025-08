Panama unter den Aufsteigern in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste 2023

Panama sammelte 2023 die meisten Punkte in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Der Aufstieg des Landes wurde durch das FIFA-Forward-Programm unterstützt

Kolumbien, Malaysia, Moldawien, die Salomon-Inseln und Äquatorial-Guinea legten ebenfalls deutlich zu

Nur noch wenige Tage bis zum Ende des Jahres 2023 - ein guter Zeitpunkt, um auf die Fortschritte des Männer-Weltfussballs in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste im vergangenen Jahr zurückzublicken.

Welches Team hat 2023 die besten Fortschritte gemacht? Wie haben die Nationalmannschaften in ihren jeweiligen Konföderationen abgeschnitten? Welche FIFA-Entwicklungsprojekte haben ihr Wachstum unterstützt? Inside FIFA beantwortet diese Fragen.

Panama nicht zu stoppen

Die Zahlen für Panama sprechen für sich. Das Land begann das Jahr 2023 mit 1391,70 und beendete es mit 1475,62 Punkten. Das entspricht einer Steigerung von fast 84 Punkten - eine Marke, die von keiner anderen Nationalmannschaft auch nur annähernd erreicht wurde. Sie bedeutet ebenfalls, dass die Mannschaft das Jahr 2023 auf dem 41. Platz abschließt, was einen Sprung um 20 Positionen im Vergleich zu vor zwölf Monaten bedeutet.

In den vergangenen 365 Tagen stand Panama in den Endrunden der Concacaf-Wettbewerbe ganz oben auf dem Treppchen: Das Land war Finalist beim Gold Cup - wo es gegen Mexiko verlor - und wurde Vierter in der Concacaf Nations League 2022-23.

Die Siege wurden jedoch nicht nur auf dem Spielfeld errungen. Auch abseits des Platzes wurden mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms mehrere wichtige Siege errungen.

Die Vorbereitung auf diese Turniere fand im Virgilio-Tejeira-Komplex statt, der vor kurzem mit Mitteln aus dem Forward-Programm in dessen 2.0-Zyklus umgebaut wurde. Unter anderem wurden die Umkleidekabinen der Spieler, die medizinischen Einrichtungen und der Schiedsrichterbereich komplett erneuert und trugen so zu einem noch nie dagewesenen Niveau der Vorbereitung bei.

Außerdem begann Panama im Februar mit dem Bau seines neuen Hochleistungszentrums in Burunga, Arraijan. Auf einer Fläche von fast 15 Hektar wird das Hochleistungszentrum dazu beitragen, dass die verschiedenen Nationalmannschaften des Landes weiter aufsteigen und historische Meilensteine erreichen, wie die Frauenmannschaft, die sich in diesem Jahr erstmals für eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ qualifiziert hat, sowie die männliche Jugendmannschaft, die bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ dabei war.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - Concacaf

Rangliste Team Punkte Ende 2022 Punkte Ende 2023 Veränderung 2022-2023 41 Panama 1391.70 1475.62 83.92 157 Guyana 968.74 1018.14 49.40 55 Jamaika 1379.29 1421.54 42.25 160 Puerto Rico 974.32 1007.19 32.87 96 Trinidad und Tobago 1195.29 1228.05 32.76

Im südlichen Teil des amerikanischen Kontinents kann Kolumbien mit 42,51 Punkten den größten Zuwachs in den letzten 12 Monaten verbuchen und liegt damit 2023 auf Platz 14 der Weltrangliste. Dank ihrer beeindruckenden Leistungen in den CONMEBOL-Qualifikationsspielen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ - wo sie den dritten Platz belegen - sind Los Cafeteros mit drei Siegen und drei Unentschieden die einzige noch ungeschlagene Mannschaft.

Abseits des Platzes hat Kolumbien mit Unterstützung der FIFA das Projekt "Fussball mit Zukunft" ins Leben gerufen, mit dem die Arbeitsmethoden aller Nationalmannschaften erneuert und verbessert werden sollen. Erste Erfolge waren die Teilnahme an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Argentinien 2023™, bei der Kolumbien bis ins Viertelfinale vordrang und dort am späteren Vizeweltmeister Italien scheiterte.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - CONMEBOL

Rangliste Team Punkte Ende 2022 Punkte Ende 2023 Veränderung 2022-2023 14 Kolumbien 1612.78 1655.29 42.51 32 Ecuador 1477.32 1519.20 41.88 50 Venezuela 1406.10 1447.20 41.10 11 Uruguay 1627.45 1665.99 38.54 1 Argentinien 1838.38 1855.20 16.82

In der AFC machte Malaysia den größten Sprung und kletterte in den letzten zwölf Monaten um 15 Plätze von Platz 145 auf Platz 130. Das südostasiatische Land strebt nach wie vor die erste Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft an und hat den Weg zur WM 2026 mit zwei Siegen begonnen, die es in der zweiten Runde an die Spitze der Gruppe D brachten.

Auch das Forward-Programm hat eine wichtige Rolle gespielt: Der Hauptsitz und das technische Zentrum des malaysischen Fussballverbands (FAM) wurden kürzlich renoviert und mit einem Allwetterrasen sowie einem Rasenplatz mit Flutlicht ausgestattet, auf dem alle malaysischen Mannschaften trainieren können.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - AFC

Rangliste Team Punkte Ende 2022 Punkte Ende 2023 Veränderung 2022-2023 130 Malaysia 1066.60 1122.87 56.27 136 Kuwait 1056.64 1098.07 41.43 68 Usbekistan 1312.64 1345.26 32.62 183 Bangladesch 884.45 916.75 32.30 146 Indonesien 1033.90 1064.01 30.11

Äquatorialguinea hat unter den CAF-Nationen den größten Aufstieg erlebt. Das afrikanische Team ist im Jahr 2023 ungeschlagen und hat fünf Siege und zwei Unentschieden erreicht. Die letzten beiden Siege in Qualifikationsspielen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 waren ausschlaggebend dafür, dass man in der Weltrangliste Platz 88 erreicht hat, die beste Platzierung seit 2015 und eine Verbesserung um zehn Ränge im Vergleich zur Platzierung am Jahresende 2022.

Für das Land mit weniger als zwei Millionen Einwohnern hat die FIFA seit 2016 im Rahmen ihres FIFA-Forward-Programms insgesamt 7,4 Millionen US-Dollar bewilligt, wobei die Verbesserung der Trainingsplätze im Land eine der Prioritäten von FEGUIFUT ist.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - CAF

Rangliste Team Punkte Ende 2022 Punkte Ende 2023 Veränderung 2022-2023 88 Äquatorialguinea 1215.66 1268.43 52.77 103 Guinea-Bissau 1158.77 1197.83 39.06 118 Togo 1128.92 1165.74 36.82 121 Tansania 1119.89 1155.19 35.30 30 Algerien 1486.72 1520.26 33.54

Die Salomon-Inseln haben unter den OFC-Nationen den größten Punktezuwachs zu verzeichnen. Die Salomon-Inseln, die in der Weltrangliste nach Aotearoa Neuseeland an zweiter Stelle stehen, setzten ihren stetigen Aufwärtstrend im Jahr 2023 fort, in dem sie sieben Spiele bestritten und dabei fünf Siege und nur eine Niederlage einfuhren.

Als Gastgeber der Pazifikspiele 2023, an denen alle OFC-Mitgliedsverbände (mit Ausnahme Neuseelands) teilnahmen, erhielt die melanesische Nation im August 2023 auch Besuch von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der den neuen SIFF-Hauptsitz besichtigte und sich verpflichtete, bis 2026 mit Hilfe von FIFA-Forward-Mitteln im ganzen Land technische Zentren zu errichten.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - OFC

Rangliste Team Punkte Ende 2022 Punkte Ende 2023 Veränderung 2022-2023 132 Solomon- Inseln 1095.70 1113.57 17.87 159 Neukaledonien 995.58 1008.92 13.34 163 Tahiti 995.11 999.48 4.37 104 Neuseeland 1193.98 1197.47 3.49 186 Samoa 894.26 896.78 2.52

In Europa belegte Moldawien den Ehrenplatz. Mit fast 64 Punkten kletterte das Land 19 Plätze nach oben und belegte 2023 Rang 155, seine beste Position in der Weltrangliste seit 2015. Darüber hinaus wurde Moldawien von Elkan Mammadov, dem Direktor der FIFA-Mitgliedsverbände Europa, mit dem dritten Preis der neuen FIFA Forward Awards ausgezeichnet, mit denen die besten Projekte des FIFA-Forward-Programms gewürdigt werden.

Die fünf besten Aufsteiger der Weltrangliste 2023 - UEFA