Marokko und Senegal Teams der Stunde in der neuen FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste

Teilnehmer des Afrikanischen Nationen-Pokals im Aufwind

Marokko neu auf Rang acht und damit so gut klassiert wie nie seit der Einführung der Rangliste 1993

Afrikameister Senegal neu auf Rang zwölf und damit ebenfalls so gut rangiert wie nie

Der soeben zu Ende gegangene Afrikanische Nationen-Pokal und die beiden Finalisten dieses Turniers haben die erste FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste im neuen Jahr geprägt.

Trotz der Finalniederlage auf eigenem Boden erreichte Marokko (8, plus 3) seine beste Platzierung überhaupt und gehört erstmals seit April 1998 wieder zu den Top Ten. Turniersieger Senegal (12, plus 7) verbesserte sich um sieben Plätze und ist damit ebenfalls so gut klassiert wie nie zuvor. Angeführt wird die Rangliste weiterhin von Spanien (1, unverändert), gefolgt von Argentinien (2, unverändert) und Frankreich (3, unverändert).

Auf Kosten Marokkos ist Kroatien (11, minus 1) aus den Top Ten gefallen, während Belgien (9, minus 1) und Deutschland (10, minus 1) je einen Platz eingebüsst haben. Grösste Aufsteiger in den Top 50 sind Nigeria (26, plus 12), das beim Afrikanischen Nationen-Pokal Platz drei belegte, und Kamerun (45, plus 12).

Bemerkenswert in den Top 50 sind auch die Ranggewinne von Algerien (28, plus 6), Ägypten (31, plus 4), das beim Afrikanischen Nationen-Pokal das Halbfinale erreichte, der Elfenbeinküste (37, plus 5) und der DR Kongo (48, plus 8).

Spitzenreiter Spanien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 Marokko (8, plus 3) Absteiger aus den Top 10 Kroatien (11, minus 1) Spiele insgesamt 53 Team mit den meisten Spielen Ägypten, Marokko, Nigeria und Senegal (je 7 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Nigeria (plus 79.09 Punkte) Grösste Aufsteiger nach Rängen Kamerun und Nigeria (plus 12 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Gabun (minus 44,97 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Äquatorialguinea (minus 10 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktives Team (nicht rangiert) Eritrea

Weiter hinten in der Tabelle hat Kosovo (79, plus 1) seine beste Klassierung erzielt, während Gabun (86, minus 8) massiv an Boden verloren hat. Costa Rica (51, minus 2) und Usbekistan (52, minus 2) sind zudem aus den Top 50 gefallen.

Die Zusammensetzung der Top 50 hat sich verglichen mit Ende 2025 leicht verändert. Die CAF (9) ist neu mit zwei Teams mehr vertreten, dies zulasten der AFC (4) und der Concacaf (4). 26 der 50 besten Teams stammen weiterhin aus der UEFA, während die CONMEBOL sieben Mannschaften stellt. Nicht vertreten ist hingegen die OFC.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.