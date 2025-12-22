Spanien zum Jahresende an der Spitze, Jordanien dank dem Finaleinzug beim FIFA-Arabien-Pokal™ im Aufwind

Nach Rückeroberung der Spitzenposition im September 2025 liegt Spanien weiterhin vor Weltmeister Argentinien

Marokko nach dem Sieg beim FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™ kurz vor dem Sprung in die Top Ten

Jordanien klettert zwei Plätze nach oben, während Kosovo nach einem herausragenden Jahr hervorsticht

In der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste des Jahres wurden 42 Partien neu gewertet, die meisten davon vom FIFA-Arabien-Pokal Katar 2025™.

Nach dem Gewinn der regionalen Krone in Doha, Katar, steht Marokko kurz davor, zum ersten Mal seit April 1998 wieder in die Top 10 vorzudringen. Mit nur 0,54 Punkten Rückstand auf Kroatien (10. Platz, unverändert) liegt Marokko aktuell auf dem 11. Platz. Spanien (1) hat die von Argentinien (2) im September 2025 eroberte Tabellenspitze behauptet. Komplettiert wird das Führungstrio durch Frankreich (3).

Neben Kroatien bleiben auch die andere Top-Ten-Nationen England (4), Brasilien (5), Portugal (6), die Niederlande (7), Belgien (8) und Deutschland (9) unverändert.

Über die gesamte Rangliste hinweg konnten sich nur gerade drei Teams um mehr als einen Rang verbessern: Jordanien (64, plus 2), zweiter Finalist neben Marokko beim FIFA-Arabien-Pokal™, Vietnam (107, plus 3) sowie Singapur (148, plus 3).

Spitzenreiter Spanien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 42 Teams mit den meisten Spielen Jordanien, Marokko, Saudiarabien, Vereinigte Arabische Emirate (je 6) Grösster Aufsteiger nach Punkten Palästina (plus 14,18 Punkte) Grösste Aufsteiger nach Rängen Singapur und Vietnam (jeweils drei Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Malaysia (minus 22,52 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Malaysia (fünf Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Eritrea

Kosovo (80, unverändert) hat dank sieben Siegen und zwei Unentschieden in zehn Spielen in diesem Jahr die meisten Punkte hinzugewonnen (89,02). Mit einem Sprung um 19 Ränge ist das Team auch Aufsteiger des Jahres.

Auf dem Vormarsch waren 2025 auch Norwegen (29, unverändert), das 68,70 Punkte verbucht hat, und Suriname (123, unverändert), das seit der Dezemberrangliste des Vorjahres 15 Plätze gutgemacht hat. Zwölf weitere Teams haben sich um 10 bis 14 Plätze verbessert.

Die regionale Zusammensetzung der Top 50 ist per Ende 2025 nahezu identisch wie im Vorjahr. So stellt die UEFA 25 der 50 besten Teams, die CONMEBOL (minus 1) und die CAF je sieben sowie die Concacaf (plus 1) und die AFC fünf. Nicht vertreten ist die OFC.