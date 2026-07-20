Ranglisten
Oman
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
79te
Aktueller Rang
50te
Beste Platzierung
129te
Schlechteste Platzierung
88te
Durchschnittliche Position
37
Grösster Aufstieg
28
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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