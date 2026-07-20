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Aktuelle Rangliste der Männer

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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (68 Tage)
Vollständige Rangliste der Männer
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
178te
Aktueller Rang
112te
Beste Platzierung
203te
Schlechteste Platzierung
157te
Durchschnittliche Position
18
Grösster Aufstieg
14
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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Wie wird die Weltrangliste berechnet?
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of France controls the ball against Jude Bellingham of England during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
Verfahren FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)

Nach einer langen Zeitspanne, in der die beste Möglichkeit zur Berechnung der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste analysiert und getestet wurde, wird nach der erfolgten Verabschiedung durch den FIFA-Rat ab August 2018 ein neues Rechenmodell eingesetzt.

Verfahren FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 19: Magdalena Eriksson of Sweden and Sam Kerr of Australia compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Third Place Match match between Sweden and Australia at Brisbane Stadium on August 19, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Verfahren FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Frauen)

In der FIFA Frauen-Weltrangliste (engl. WWR, Women's World Ranking) rangieren die Frauenfussball-Nationalmannschaften entsprechend eines Wertes, der ihre gegenwärtige Stärke widerspiegelt.

Verfahren FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Frauen)

Weltrangliste

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 07: Lionel Messi of Argentina competes for the ball with Carlos Gruezo and José Cifuentes during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Ecuador at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)

Aktueller Stand

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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Mariona Caldentey of Spain and Georgia Stanway of England compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Frauen)

Aktueller Stand

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