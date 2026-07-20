Ranglisten
Mosambik
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
103te
Aktueller Rang
66te
Beste Platzierung
134te
Schlechteste Platzierung
105te
Durchschnittliche Position
30
Grösster Aufstieg
30
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
Angaben zu mosambikanischer Fussballverband
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