Ranglisten
Macau
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (68 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
193te
Aktueller Rang
156te
Beste Platzierung
204te
Schlechteste Platzierung
185te
Durchschnittliche Position
18
Grösster Aufstieg
15
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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