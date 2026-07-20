Ranglisten
Island
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
74te
Aktueller Rang
18te
Beste Platzierung
131te
Schlechteste Platzierung
64te
Durchschnittliche Position
37
Grösster Aufstieg
21
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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