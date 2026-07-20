Ranglisten
Deutschland
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
12te
Aktueller Rang
1te
Beste Platzierung
22te
Schlechteste Platzierung
6te
Durchschnittliche Position
10
Grösster Aufstieg
14
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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