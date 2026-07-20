Ranglisten
Gambia
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
116te
Aktueller Rang
65te
Beste Platzierung
179te
Schlechteste Platzierung
137te
Durchschnittliche Position
38
Grösster Aufstieg
34
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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