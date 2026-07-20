Ranglisten
Eritrea
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (68 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
184te
Aktueller Rang
121te
Beste Platzierung
207te
Schlechteste Platzierung
179te
Durchschnittliche Position
42
Grösster Aufstieg
25
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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