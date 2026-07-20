Ranglisten
Albanien
Aktuelle Rangliste der Männer
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RG
Team
Punkte
Letztes offizielles Update:20 Juli 2026
Nächstes offizielles Update:07 Oktober 2026 (69 Tage)
Historische Rangliste der Männer
Höhepunkte
67te
Aktueller Rang
22te
Beste Platzierung
124te
Schlechteste Platzierung
77te
Durchschnittliche Position
25
Grösster Aufstieg
18
Grösster Abstieg
Zeitleiste
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
Grösster Aufstieg
Grösster Abstieg
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