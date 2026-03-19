Fünfte Ausgabe des FIFA-Executive-Programms zum Sportschiedswesen

Verfahren vor dem Sportschiedsgericht im Fokus des Programms

Interaktive Sitzungen, realitätsbezogene Fallstudien und Gruppendiskussionen unter der Leitung renommierter Experten aus den Bereichen Sportrecht und Schiedswesen

Start des Kurses mit insgesamt drei Modulen im Oktober 2026 in Miami

Die FIFA präsentiert die fünfte Ausgabe des FIFA-Executive-Programm zum Sportschiedswesen, das einen theoretischen und praktischen Einblick in die Verfahren vor dem Sportschiedsgericht (CAS) bietet.

Das FIFA-Executive-Programm zum Sportschiedswesen, das sich an Juristen von Konföderationen, FIFA-Mitgliedsverbänden, Klubs, Ligen und Spielervereinigungen sowie an Anwälte richtet, die sich für Sportrecht interessieren, stützt sich auf die langjährige Erfahrung der FIFA mit CAS-Verfahren.

Die FIFA verfügt in der Tat über mehr Erfahrung im Umgang mit CAS-Verfahren als jede andere internationale Sportorganisation. Der Weltfussballverband war an Tausenden von Fällen aus dem gesamten Spektrum von Streitfällen beteiligt, einschliesslich Fällen in den Bereichen Doping, Vertrags- und Disziplinarwesen.

Das Programm bietet ein praxisorientiertes und individuelles Lernkonzept mit Theorie- und Forschungsblöcken, die sich auf die Verfahren des CAS sowie das Schiedswesen bei anderen Sportorganisationen konzentrieren. Es umfasst drei je viertägige Module, die zwischen Oktober 2026 und April 2027 in Miami, Buenos Aires und Zürich veranstaltet werden.

Das Programm bietet Folgendes:

eingehende Analyse verschiedener Verfahrensarten und Leiturteile des CAS

praktischer Leitfaden zu CAS-Verfahren

Einführung in andere Schiedsmodelle im Sport

Möglichkeit zur Teilnahme an Probeverhandlungen zu CAS-Leiturteilen

Die einzelnen Module werden von FIFA-Angestellten, unabhängigen Anwälten, CAS-Schiedsrichtern sowie von Juristen und Managern von Fussballinstitutionen unterrichtet. Informationen zum Bewerbungsverfahren, das vom 23. März bis zum 17. Mai 2026 dauert, sind auf legal.fifa.com zu finden.