33 Millionen Posts seit 2022 analysiert, während die FIFA den Internationalen Tag für die Bekämpfung von Hetze würdigt

Beleidigende Inhalte, die gegen die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattformen verstossen, werden den jeweiligen Social-Media-Plattformen gemeldet, was zu konkreten Massnahmen, wie der Sperrung von Konten, führt. Bei einem bestimmten Mass werden sie für weitere Massnahmen auch den Strafverfolgungsbehörden gemeldet. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fussballbehörden sowie den Justizsystemen der einzelnen FIFA-Mitgliedsverbände ist für eine wirksame Bekämpfung von Onlinebeleidigungen entscheidend. Über den FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien

Der FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien schützt Spieler, Teams und Offizielle vor Onlinebeleidigungen, indem er Hass von ihren Feeds fernhält und sie sich so unbeschwert auf ihre Teilnahme an FIFA-Veranstaltungen konzentrieren können. Der Dienst fängt zudem beleidigende, diskriminierende oder einschüchternde Posts an Follower ab und verhindert so, dass solche Posts zur Normalität werden.