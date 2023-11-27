FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: Bürgernahe Polizeiarbeit im Dienste der Sicherheit

Polizeibeamte im direkten Kontakt mit Fans während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Ein Ansatz der bürgernahen Polizeiarbeit, der Sicherheit und zwischenmenschliche Beziehungen in Einklang bringt

In Boston ist die festliche Atmosphäre geprägt von Gesprächen, Selfies und Interaktionen mit Fans

„Darf ich ein Foto mit Ihnen machen?“ Diese Bitte überrascht den Mann in Uniform längst nicht mehr. Er lächelt breit, legt einen Arm um die Schultern des Fans und nimmt eine Pose ein. Durch Selfies, Gelächter und spontane Gespräche mit Besuchern aus aller Welt erleben auch die Polizeibeamten die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hautnah, ohne dabei jemals ihren Hauptauftrag aus den Augen zu verlieren: die Sicherheit in den 16 Spielorten des Turniers zu gewährleisten.

In Boston, Massachusetts, wie auch anderswo, haben keine größeren Zwischenfälle die Feierlichkeiten getrübt. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, und Bilder der Polizei haben in den sozialen Medien schnell die Runde gemacht. Nicht wegen hart durchgriffener Festnahmen, sondern weil die Polizisten ebenso sehr zu Teilnehmern der Feierlichkeiten geworden sind wie zu deren Beschützern: Sie jonglieren mit einem Ball inmitten schottischer Fans, unterhalten sich mit einem jungen japanischen Anhänger und tanzen sogar mit Stadionbesuchern aus Kap Verde.

„Die Arbeit bei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist etwas ganz anderes als bei einer herkömmlichen Sportveranstaltung“, sagte Tyler Sousa, ein Polizeibeamter aus Foxborough. „Fans aus aller Welt zu treffen, ist ein Erlebnis der Extraklasse. Es ist wie ein kultureller Schmelztiegel. Ich hatte erwartet, dass sie ein bisschen ausgelassener sein würden! (er lacht) Die Gesänge sind großartig. Ich genieße diese Erfahrung in vollen Zügen.“

Er fügte hinzu: „Es ist cool, Leute in Kilts zu sehen, andere in Lederhosen … Es ist auch wirklich schön, Polizeibeamte aus anderen Dienststellen und anderen Ländern kennenzulernen. Wir tauschen Abzeichen und solche Sachen aus. Das ist großartig.“

Bei jedem Spiel im Boston-Stadion, zu dem mehr als 60.000 Zuschauer strömen, wird rund um das Stadion ein Einsatzkontingent von mehreren hundert Polizeibeamten stationiert, verstärkt durch Einheiten des Bundesstaates Massachusetts und von Bundesbehörden. Sicherheit hat oberste Priorität, doch auch der Kontakt zur Öffentlichkeit ist von entscheidender Bedeutung. „Es ist wichtig, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Man muss sie einfach kennenlernen“, betonte Sousa. „Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und Kultur. Deshalb ist es gut, ein wenig über jeden zu wissen – das hilft uns, unsere Arbeit richtig zu machen.“

Dieser Ansatz ist keineswegs zufällig. Er ist ein fester Bestandteil der Philosophie der Polizei von Foxborough, wo der Dialog mit der Öffentlichkeit als eigenständiges Mittel zum Kinder- und Erwachsenenschutz angesehen wird. Für Sousa gehören ein paar Worte und das Posieren für ein Selfie einfach zum Job dazu. „Das ist unsere Aufgabe. Das ist bürgernahe Polizeiarbeit. Wir wollen eins sein mit der Gemeinde und auch mit den Besuchern. Gebt mir alle Umarmungen, alle High-Fives. Ich liebe es!“

Das Gefühl ist ganz offensichtlich gegenseitig. Herzlich, humorvoll und respektvoll – die Fans tragen maßgeblich zum Erfolg der rekordverdächtigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei. Tatsächlich erstreckt sich das Spektakel über das Spielfeld hinaus bis in die Tribünen, wie Sousa betonte: „Normalerweise möchte man einen Blick auf das Geschehen im Stadion werfen. Hier interessieren mich die Fans mehr. Versteht mich nicht falsch: Ich liebe den Fussball, aber ich liebe auch die Fans, ihre Gesänge und alles, was sie so machen. Das ist ein Spektakel für sich. Ich finde es faszinierend.“

Über den Fussball selbst hinaus hat Sousa die Kultur beeindruckt, die das Spiel umgibt. „Die Fussballkultur ist ein wesentlicher Teil dessen, was diesen Sport so besonders macht. Die Gesänge und das Gemeinschaftsgefühl waren Aspekte des Spiels, von denen ich bisher nicht viel wusste. Und ich denke, der Fussball könnte sich davon inspirieren lassen.“