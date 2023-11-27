Rekordfestival in der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Rekord von 4,6 Millionen Zuschauern bei den ersten 72 WM-Spielen

Weltweite Zuschauerzahlen und Fanbeteiligung als Beleg für die unvergleichliche Dimension der ersten Ausgabe mit 48 Teams

Bislang grösste Ausgabe des FIFA Fan Festivals™ mit 5,5 Millionen Besuchern

Die fulminante Gruppenphase der bislang grössten Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hat die Fans in Kanada, Mexiko, den USA und rund um die Welt begeistert und zahlreiche Rekorde aufgestellt.

In gerade einmal 17 Tagen hat die erste WM mit 48 Teams mehr Nationen, Spieler und Fans denn je zusammengebracht und mit ihren 72 Gruppenspielen an 16 Spielorten für ein globales Fussballfest voller Dramatik und Spektakel gesorgt.

Die Statistiken der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veranschaulichen die Dimension des Turniers, das die Fans weit über das Spielfeld hinaus in seinen Bann zieht. So wurden bei den Spielen bislang 4.644.549 Zuschauer gezählt, die dabei rund 300.000 Hotdogs verzehrt haben. Aneinandergereiht würden die verkauften Hotdogs vom New-York-New-Jersey-Stadion rund 45 Kilometer bis zum JFK International Airport reichen.

Mit 1248 Spielern, von denen 999 in der Gruppenphase zum Einsatz kamen, 48 Nationen und drei Austragungsländern haben die ersten 17 Tage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Appetit auf mehr gemacht. Im Folgenden sind einige offizielle Zahlen und Fakten zur Rekordausgabe der grössten Sportveranstaltung der Welt aufgeführt.

Rekorde purzeln: Die WM-Gruppenphase setzt neue Benchmarks für das größte Fussballspektakel der Welt Previous 01 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 02 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 03 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 04 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 05 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 06 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 07 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 08 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 09 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 10 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 11 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 12 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 13 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 14 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage (1) 15 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage Next

Auf dem Spielfeld

Einzug in die K.-o.-Runde

Von den 32 Teams, die sich für die K.-o.-Runde qualifiziert haben, stammen 13 aus der UEFA, neun aus der CAF, fünf aus der CONMEBOL, drei aus der Concacaf und zwei aus der AFC.

Erstmals überhaupt stehen damit mehr als zwei afrikanische Nationen in der K.-o.-Phase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, nachdem 2014 Algerien und Nigeria sowie 2022 Marokko und Senegal den Einzug geschafft hatten. Mit drei Vertretern hat die Concacaf ihr Bestergebnis von 2014 egalisiert, als Costa Rica, Mexiko und die USA die Gruppenphase überstanden.

Mit Ägypten, Bosnien und Herzegowina, der Elfenbeinküste, Kap Verde, Kanada, der DR Kongo und Südafrika haben sich gleich sieben Länder erstmals für die K.-o.-Phase qualifiziert.

Kap Verde ist darüber hinaus als einziger von insgesamt vier Debütanten in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben, während Kevin Pina gegen Uruguay Kap Verdes erstes WM-Tor erzielte.

Tore

In der Gruppenphase fielen insgesamt 215 Treffer, das heisst im Schnitt drei Tore pro Spiel. Der Rekord der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ von insgesamt 172 Treffern wurde damit bereits übertroffen. Mit je zehn Toren waren Frankreich, Deutschland und die Niederlande bislang am erfolgreichsten.

Insgesamt wurden 1774 Torschüsse verzeichnet (im Schnitt 24,6 pro Spiel). Mit 73 Versuchen liegt Belgien in dieser Wertung vorn. Abgesehen von Panama haben alle 48 Teams in der Gruppenphase mindestens ein Tor erzielt. Die Zahl der Tore in der WM-Geschichte ist damit auf 2935 gestiegen.

Bei Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar hat erstmals ein Concacaf-Team in einem WM-Spiel mehr als vier Tore geschossen.

Argentiniens Kapitän Lionel Messi hat als erster Spieler in sieben WM-Endrundenspielen in Folge getroffen und ist mit bis dato 19 Treffern zudem neuer WM-Rekordtorschütze. Mit 16 Treffern sitzt ihm Kylian Mbappé (Frankreich, Gewinner des Goldenen Schuhs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™) allerdings im Nacken.

Messi avancierte mit 38 Jahren und 357 Tagen ausserdem zum ältesten Schützen eines WM-Hattricks und übertrumpfte damit Cristiano Ronaldo, der 2018 mit 33 Jahren und 130 Tagen dreimal gegen Spanien getroffen hatte.

Ronaldo kommt insgesamt auf zehn WM-Treffer und hat damit Eusébio (neun) als Portugals WM-Rekordtorschützen abgelöst.

Harry Kane (Gewinner des Goldenen Schuhs bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™) ist mit elf Toren Englands neuer WM-Rekordtorschütze, vor Gary Lineker mit zehn Treffern.

Beim 4:1-Sieg gegen Paraguay haben die USA schliesslich erstmals vier Tore in einem WM-Spiel erzielt.

Neue Rekordhalter

Curaçaos Cheftrainer Dick Advocaat ist mit 78 Jahren und 271 Tagen neu der älteste Trainer der WM-Geschichte.

Südafrikas Nationaltrainer Hugo Broos hat mit 74 Jahren und 75 Tagen Carlos Queiroz als ältesten Cheftrainer abgelöst, der ein WM-Spiel gewonnen hat. Der Portugiese war 73 Jahre und 108 Tage alt, als er Ghana gegen Panama zu Beginn des Turniers zum Sieg führte.

Ismael Saibari (Marokko) hat als erster afrikanischer Spieler in drei WM-Spielen in Folge getroffen.

Japans 4:0 gegen Tunesien war nicht nur das 1000. Spiel in der WM-Geschichte, sondern auch der höchste Sieg eines AFC-Teams in einer WM-Partie.

Mexiko hat zum ersten Mal vier WM-Spiele in Folge gewonnen und damit den eigenen Concacaf-Rekord übertroffen.

Senegal hat als erste afrikanische Mannschaft in einem WM-Spiel fünf Tore geschossen.

Debütanten

Mit Curaçao, Kap Verde, Jordanien und Usbekistan haben vier Teams ihre WM-Premiere gefeiert. Kap Verde, das gerade einmal 500.000 Einwohner zählt, hat gar den Sprung ins Sechzehntelfinale geschafft, wo in Miami Argentinien wartet.

354 der insgesamt 1248 Spieler standen schon bei einer früheren WM-Endrunde im Einsatz. 894 Spieler sind derweil erstmals bei einer WM dabei.

Aufstellungen

1248 Spieler aus 48 Ländern sind bei dieser WM dabei, von denen 999 bislang mindestens einmal eingesetzt wurden. 687 davon wurden eingewechselt.

Auswechslungen

Die 48 Teams haben bislang im Schnitt 4,77 Auswechslungen vorgenommen und nutzen damit weitgehend das höhere Auswechselkontingent. Mit dem Irak, Mexiko und Norwegen haben drei Teams bereits je 25 Spieler und damit fast den gesamten Kader eingesetzt.

Pässe

Während der Gruppenphase wurden 68.162 Pässe verzeichnet. Das macht einen Schnitt von 946,7 pro Spiel. Angeführt wird die Statistik von Spanien mit 2191 Pässen, von denen 2013 erfolgreich waren. In der Gruppenphase gab es zudem 2359 erfolgreiche Flanken. Mit 117 führt Kanada diese Wertung an.

Disziplinarwesen

In der Gruppenphase wurden insgesamt 1604 Fouls registriert, das entspricht einem Schnitt von 22,3 pro Spiel. Die meisten Fouls wurden bei Haiti gezählt (55). Pro Spiel gab es im Schnitt 2,5 gelbe Karten. Insgesamt waren es 180. Mit acht gelben Karten liegt Paraguay in dieser Statistik vorne. Ausserdem wurden zehn rote Karten gezeigt, zwei davon gegen Südafrika.

Fanerlebnis

Zuschauerzahl

Insgesamt kamen 4.644.549 Zuschauer zu den Gruppenspielen, womit die Stadien sage und schreibe zu 99,7 % ausgelastet waren. Pro Spiel wurden im Schnitt 64.508 Besucher gezählt.

Fans aus 210 Ländern und Gebieten besuchten die Gruppenspiele und übertrafen den alten Rekord von 3,5 Millionen Besuchern bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ in den USA. Mit 426.834 Zuschauern wurde am 25. Juni auch der höchste Wert für einen WM-Spieltag erzielt.

Bislang haben acht WM-Spiele mehr als 80.000 Zuschauer verzeichnet.

Tickets

Die meisten Ticketbestellungen sind für die Partie zwischen Portugal und Kolumbien (27. Juni in Miami), das WM-Finale (19. Juli in New York/New Jersey) sowie die Begegnung zwischen Mexiko und der Republik Korea (18. Juni in Guadalajara) eingegangen. Die grösste Nachfrage wurde aus den USA, Kanada, Mexiko, England, Deutschland, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Australien und Frankreich verzeichnet.

FIFA Fan Festivals™

Während der Gruppenphase strömten mehr als 5,5 Millionen Fans zu den FIFA Fan Festivals™ in den drei Austragungsländern und konsumierten dabei fast zwei Millionen alkoholfreie Getränke sowie mehr als zwei Millionen alkoholische Getränke. Mit 527.402 Besuchern wurde am 24. Juni der Tageshöchstwert verzeichnet. Das FIFA Fan Festival™ in Mexiko-Stadt erreichte am 18. Juni mit 201.500 Fans seine höchste Zahl.

Das FIFA Fan Festival™ in Kansas City haben bislang Menschen aus 157 verschiedenen Ländern besucht. Am Tag, als Schottland in Miami auf Brasilien traf, tranken die Fans beim Festival 32.000 Becher Bier.

Kanada im Bann der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Kanadas Herz schlägt für den Fussball, wie Canada Celebrates zeigt. Dieses einzigartige FIFA-Programm hat an 22 seiner insgesamt 40 Stationen schon 94 250 Besucher angezogen. Von der Ost- bis zur Westküste geniesst die kanadische Bevölkerung die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei Liveübertragungen, Fussballaktivitäten, Musik und lokaler Kultur. Canada Celebrates besucht bis zum Abschluss des Programms alle Provinzen und ein Territorium und zeigt damit eindrucksvoll, dass der Fussball die kanadische Bevölkerung wie nie zuvor zu vereinen vermag.

Musik und Unterhaltung

Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ feiert mit 374 Millionen Streams (Stand 22. Juni) auf allen digitalen Streamingplattformen einen beispiellosen Erfolg. „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy, der offizielle Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, belegt derzeit Platz zwei der „Spotify Global Top 50“ und Platz fünf der „Shazam Global Top 200“.

Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ steht zudem auf Platz 152 der „Billboard Top 200“-Album-Charts. Erstmals überhaupt ist damit ein FIFA-Album in dieser Liste vertreten.

„Dai Dai“ und „Champions“ (von IShowSpeed) stehen diese Woche auf Platz eins bzw. 14 in den globalen „YouTube Top 100“-Musikvideos. Der FIFA-YouTube-Kanal verzeichnet 30 Millionen Abonnenten und 459 Millionen Aufrufe der Songs aus dem Album.

Neben dem offiziellen Musikprogramm gibt es in den Stadien über 750 eigens ausgewählte Musikstücke, die an jedem Spielort für jedes Team ein einzigartiges WM-Erlebnis schaffen sollen. Dazu gehören über 350 von den Teams eingereichte Titel, darunter Erkennungsmelodien, Musik zum Aufwärmen, Torjingles und Musik für die Feierlichkeiten nach dem Spiel.

Übertragung

Die mehr als 50 Millionen Zuschauer in Kanada, Mexiko und den USA bei den Eröffnungsspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit den drei Heimteams unterstreichen die völkerverbindende Kraft des Turniers sowie das enorme Interesse in ganz Nordamerika.

Insgesamt 7,2 Millionen Zuschauer haben das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika auf Fox verfolgt. Nie zuvor haben sich in den USA so viele Leute im englischsprachigen Fernsehen ein WM-Eröffnungsspiel angesehen.

Die Partie zwischen Brasilien und Marokko hat mit zehn Millionen Zuschauern auf Fox für einen neuerlichen Rekord gesorgt. Es war der höchste Wert für ein Gruppenspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ohne Beteiligung der USA im englischsprachigen Fernsehen. Der Rekord wurde im Turnierverlauf schon zweimal gebrochen.

5,3 Millionen: Kanadas historischen ersten Sieg in einem WM-Spiel haben im Schnitt 5,3 Millionen Menschen verfolgt – eine neue nationale Bestmarke für ein Gruppenspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie für ein Spiel des kanadischen Männernationalteams.

49,9 Millionen: Mit 28,9 Millionen Zuschauern war die Partie zwischen Brasilien und Marokko die meistgesehene Fernsehsendung des Jahres in Brasilien. Globo erreichte bei besagtem Spiel über alle seine Plattformen hinweg 49,9 Millionen einzelne Zuschauer.

205 Millionen: In der VR China wurden auf den Kanälen von CCTV bei den ersten 41 Spielen bereits 205 Millionen einzelne Zuschauer verzeichnet. Publikumsrenner war mit 24 Millionen einzelnen Zuschauern auf CCTV5 die Partie zwischen Tunesien und Japan.

Speisen und Getränke

Während der Gruppenphase kauften Fans mehr als 2,8 Millionen Becher Bier, 300.000 Hotdogs, die sich aneinandergereiht auf rund 45 Kilometer erstrecken würden, sowie fast eine Million Flaschen Wasser. Am beliebtesten waren Bier und Chips in Kanada, Hotdogs in den USA sowie Pizza und Pommes in Mexiko.

Für die Besucher der Spiele an den insgesamt 16 Spielorten wurden mehr als drei Millionen FIFA-Fan-ID ausgestellt. Über das Smartphone können Fans damit exklusive digitale Erlebnisse freischalten und u. a. offizielle Fanartikel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit eigenen Inhalten und ausgewählten offiziellen Turnierfotos individuell gestalten.

Teamtrikots

Das Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft war während der Gruppenphase das meistverkaufte Trikot von adidas. Bislang hat adidas im Zusammenhang mit der WM einen Umsatz von mehr als USD 1,13 Milliarden erzielt.

Digitale Beteiligung

Auf FIFA.com wurden bislang 130 Millionen einzelne Nutzer verzeichnet (34 Millionen davon aus den Austragungsländern). Verglichen mit der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ bedeutet dies einen Anstieg um 26 %. Auf der FIFA-WM-App wurden derweil 30 Millionen einzelne Besucher gezählt. Das sind 130 % mehr als bei der letzten WM.

Während der Gruppenphase wurden auf allen Plattformen insgesamt 39 Millionen neue Follower registriert, 16 Millionen davon auf TikTok, wo die FIFA mittlerweile der zweitbeliebteste Account einer Sportorganisation ist. Der FIFA-YouTube-Kanal hat fünf Millionen neue Abonnenten gewonnen und kommt damit neu auf ein Total von 30 Millionen. Bislang wurden auf allen Social-Media-Plattformen 17 Milliarden Impressionen und eine Milliarde Interaktionen gezählt. Auf den bevorzugten Plattformen TikTok und YouTube wurden acht Milliarden Videoaufrufe verzeichnet. Über alle Social-Media-Plattformen hinweg waren es elf Milliarden. Die Interaktionsraten und die Anzahl der Videoaufrufe liegen bereits über den Gesamtwerten von 2022.

Der Auftritt von Shakira und Burna Boy mit dem Song „Dai Dai“ bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verzeichnete 131 Millionen Aufrufe auf Instagram und 44 Millionen auf YouTube. Messis Tor im Spiel Argentinien gegen Algerien war mit 53 Millionen Aufrufen das meistgesehene Video auf TikTok unter den Inhalten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

In den USA sind die Suchanfragen nach „WM“ auf TikTok seit Beginn des Turniers um mehr als 300 % gestiegen. Die offiziellen Sender der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ haben seit Beginn des Turniers mehr als 44.000 Beiträge auf TikTok veröffentlicht und dabei Spielhighlights sowie Einblicke hinter die Kulissen geteilt.

Soziale Kampagnen

Die sozialen Kampagnen der FIFA wie „Fussball vereint die Welt“, „Nein zu Rassismus“, „Be Active“ und „Geeint für Frieden“ haben mit ihren Botschaften zu Einheit, Gesundheit und Freundschaft in den Stadien mehr als 4,6 Millionen Menschen erreicht. Hinzu kommen 5,5 Millionen Menschen bei den FIFA Fan Festivals™. Die Inhalte zur Kampagne gegen Rassismus wurden in den sozialen Medien über 180 Millionen Mal aufgerufen. Bei den öffentlichen Trainings im Rahmen der „Be Active“-Kampagne wurden insgesamt 56.204 Besucher verzeichnet. Weitere 1150 Kinder nahmen an der Seite von WM-Spielern an den „Be Active“-Trainings teil.

BETRIEB

Turnierbetrieb

Während der Gruppenphase hat die FIFA 645 offizielle Turnierstandorte in Betrieb genommen, darunter Flughäfen, Hotels, Teamquartiere, Stadien, Akkreditierungszentren usw.

Insgesamt wurden 5020 Transfers durchgeführt, darunter 1899 begleitete Fahrten mit dem Mannschaftsbus und 1696 Fahrten mit Transportfahrzeugen.

Dafür standen 4738 Personen aus 134 Ländern sowie aus 45 der 48 teilnehmenden Nationen im Einsatz. Mehr als 20 000 Sicherheitskräfte leisteten insgesamt 265 369 Schichten, um die Sicherheit aller Beteiligten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu gewährleisten.

Ehrenamtliche Helfer

Insgesamt 40.050 ehrenamtliche Helfer aus 162 Ländern und Gebieten spielten während der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine zentrale Rolle.

Medien

5230 akkreditierte Medienvertreter aus aller Welt waren bei der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vor Ort. Pro Spiel waren es im Schnitt 445. Während der ersten Turnierphase hat die FIFA nicht weniger als 218 offizielle Medienkonferenzen veranstaltet.

Protokoll und Unterhaltung

Mehr als 10.000 ehrenamtliche Helfer unterstützten bei der Gruppenphase das offizielle Protokoll vor den Spielen.

Allein für die grossen Landesflaggen, die aus dem offiziellen WM-Protokoll nicht mehr wegzudenken sind, standen bei jedem Spiel je rund 70 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Jede Flagge misst 5272 cm × 3784 cm, was etwa 200 Quadratmetern entspricht. Für den Transport der Flaggen an den nächsten Spielort ist eine komplexe Logistik mit mehr als 200 einzelnen Transportvorgängen erforderlich.

Bei den Eröffnungsfeiern in den einzelnen Austragungsländern traten weltbekannte Künstler auf, darunter insbesondere Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Shakira, Burna Boy, J Balvin, Future, Katy Perry, Alessia Cara, Michael Bublé und Alanis Morissette. Die Auftritte waren Sinnbild für die vielfältige Musikkultur Kanadas, Mexikos und der USA.