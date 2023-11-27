Österreichs Trainerstab und Spieler begeistern örtliche Jugendlichen bei einer Trainingseinheit in Santa Barbara

Der österreichische Kader für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ empfing Hunderte von Fans zu einer öffentlichen Trainingseinheit

Spieler eines lokalen Vereins erhielten eine besondere Lektion vom Trainerstab der österreichischen Nationalmannschaft

Die Veranstaltung war Teil der von der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation organisierten Kampagne „Be Active“

Die Spieler eines Jugendfussballvereins in Kalifornien erlebten einen unvergesslichen Tag, als sie an einer speziellen Trainingseinheit unter der Leitung des Trainerstabs der österreichischen Nationalmannschaft teilnahmen. Dabei erhielten sie einen Einblick in das Leben bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Die Jugendlichen der U-15-Akademien des Santa Barbara Soccer Club hatten die Gelegenheit, die Spieler und Trainer zu treffen, die Vorbereitung auf Spitzenniveau zu beobachten und an Fussballaktivitäten auf dem Platz teilzunehmen.

Im Vorfeld des Auftaktspiels der österreichischen Nationalmannschaft in der Gruppe J der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gegen Jordanien am 16. Juni im San Francisco Bay Area Stadium waren zudem Hunderte von Fans zu einer öffentlichen Trainingseinheit im Team-Trainingslager in Santa Barbara, Kalifornien, eingeladen worden. Die Veranstaltung war Teil der von der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) organisierten „Be Active“-Kampagne, die Kinder dazu ermutigt, sich täglich mindestens 60 Minuten lang körperlich zu betätigen, und die Vorteile eines gesunden, aktiven Lebensstils hervorhebt. Luftballons, Informationsplakate und Veranstaltungsbeschilderungen mit dem „Be Active“-Logo unterstrichen die Botschaft der Kampagne.

Die im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ins Leben gerufene „Be Active“-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen. Sie reagiert auf Erkenntnisse, wonach sich weltweit vier von fünf Kindern nicht ausreichend körperlich betätigen. Die Initiative zielt darauf ab, junge Menschen auf der ganzen Welt zu einem gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil zu inspirieren, indem sie Kinder dazu anregt, sich täglich mindestens 60 Minuten lang zu bewegen – insbesondere durch Fussball und andere Sportarten. Die jungen Spieler und Spielerinnen, die an der Trainingseinheit teilnahmen, vertreten die Entwicklungsprogramme „Boys MLS Next“ und „Girls Academy ASPIRE“ des Santa Barbara SC. Diese Programme tragen dazu bei, die nächste Generation von Talenten zu fördern. Im Anschluss an das Training hatten die Kinder die Gelegenheit, ein Foto mit dem österreichischen Mannschaftskapitän David Alaba zu machen.

„Es ist toll, hier draußen auf dem Fussballplatz zu sein und zu sehen, wie die Kinder herumrennen und Spaß haben. Das ist einfach großartig“, sagte Tommy Gray, Direktor von MLS Next beim Santa Barbara SC. „Sie haben sich Zeit für uns genommen. Wir waren etwa 40 Minuten lang mit den Trainern hier draußen und ich habe sogar selbst ein paar Trainingstipps mitgenommen. Einen Weltklasse-Fussballer nur drei Meter vor sich zu sehen, ist unglaublich. Gestern haben wir noch ein ganz normales Leben geführt, und heute laufen sie direkt an uns vorbei.“

Andere Mannschaften der 48 Teilnehmer der bisher inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ werden vor und während des Turniers Aktivitäten zur Einbindung der lokalen Bevölkerung in ihren Team-Basislagern veranstalten.

Zusätzlich hat die FIFA ein offizielles „Be Active“-Workout-Video veröffentlicht. Zum Song GOALS aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – interpretiert von LISA, Anitta und Rema – können Kinder und Jugendliche Bewegungsabläufe und Choreografien erlernen und diese in ihre tägliche 60-minütige Bewegungseinheit integrieren.