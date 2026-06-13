Teams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ werben in den USA für „Be Active“

Öffentliche Trainings von Usbekistan in Atlanta (Georgia), von Curaçao in Boca Raton (Florida) und von Haiti in Galloway (New Jersey)

Offene Teamquartiere für Kinder und Jugendliche im Rahmen der „Be Active“-Kampagne der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Einmalige Erinnerungen für nächste Generation von Fussballfans dank Spielern von drei Nationalteams

Kinder in den Standortgemeinden von WM-Teamquartieren haben die einmalige Chance genutzt und bei öffentlichen Trainings mit den Stars des Turniers trainiert.

Drei Nationen, die an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ teilnehmen, haben diese Woche die Türen ihres Teamquartiers geöffnet und Kinder dazu animiert, sich zu bewegen. Die Aktion war Teil der „Be Active“-Kampagne, mit der die FIFA und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kinder dazu ermuntern, sich täglich mindestens 60 Minuten lang körperlich zu betätigen.

In Galloway (New Jersey) veranstaltete Haitis Team an der Stockton University, seinem Teamquartier für die Gruppenphase, einen Tag der offenen Tür und lud lokale Jugendmannschaften dazu ein, mitzutrainieren und die Spieler kennenzulernen.

Für Haiti, das nach 52 Jahren erstmals wieder bei einer WM dabei ist, war der Kontakt zur nächsten Generation etwas ganz Besonderes, wie Stürmer Wison Isidor betonte: „Für Jugendliche ist es grossartig, Profispieler zu treffen und von ihnen zu lernen.“

Haitis Team veranstaltet einen Tag der offenen Tür 01:35

Für Isidor war es in der intensiven Vorbereitungsphase auch eine willkommene Abwechslung. „Die Kinder sind die Zukunft der Welt. Es ist daher selbstverständlich, dass ich mir dafür Zeit nehme. Es ist wirklich wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen zu helfen“, erklärte er.

Auch Greg Ruttler, Cheftrainer der Männerfussballmannschaft der Stockton University, betonte die Bedeutung der Trainings für die Kinder.

„Ich wünschte, ich hätte als Kind eine solche Gelegenheit gehabt. Ich hoffe, die Kinder werden diesen Tag nie vergessen. Sie nehmen hoffentlich schöne Erinnerungen mit nach Hause und werden anderen davon erzählen. Ich kann mir nichts Cooleres als die ‚Be Active‘-Kampagne und das Treffen mit den Nationalspielern vorstellen“, fügte er hinzu.

Viel Spass war auch an der Florida Atlantic University in Boca Raton garantiert, wo Curaçao, das einwohnermässig und geografisch kleinste Land, das sich jemals für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert hat, seine offizielle Trainingsbasis hat.

Assistenztrainer Giovanni Franken leitete vor einer begeisterten Kulisse das Aufwärmen und Minispiele, während die Spieler auf und neben dem Platz für die „Be Active“-Kampagne warben.

Öffentliches Training von Curaçao 01:45

„Der Sport ist für die physische und mentale Gesundheit enorm wichtig“, betonte Verteidiger Juriën Gaari. „Wir möchten den Kindern mitgeben, dass täglicher Sport, sei es einfach draussen 20 Minuten spazieren oder ein bisschen Fussball spielen, Körper und Geist guttut.“

Nach Ansicht von Stürmer Kenji Gorré ist Curaçaos Fussballmärchen eine grosse Inspiration für die Kinder. „Wir haben mit unserer Leistung gezeigt, dass alles möglich ist“, sagte Gorré. „Es ist hoffentlich ein Lehrstück für die nächste Generation, dass Träume wahr werden können.“

In Marietta (Georgia) empfing Usbekistan Nachwuchsspieler aus der gesamten Region in seinem Teamquartier, in dem normalerweise das Team Atlanta United der Major League Soccer trainiert.

Für Usbekistan, das sich erstmals überhaupt für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert hat, war es ein ganz besonderes Erlebnis.

Öffentliches Training von Usbekistan 01:18

„Wir haben das Training und die wunderbare Atmosphäre genossen. Die lachenden Gesichter der Kinder machen uns glücklich“, sagte der usbekische Spieler Odiljon Xamrobekow.

„Wir wurden hier in Atlanta herzlich empfangen. Wir danken den verantwortlichen Personen für den ausgezeichneten Service“, fügte er hinzu.

George Rodriguez, Leiter des Campus von Atlanta United, bestätigte den Wert solcher Veranstaltungen für die Kinder der Region.

„Bei solchen Veranstaltungen können sie wichtige Verhaltensweisen lernen, ihre Energie loswerden und an der frischen Luft sein. Das hilft ihnen in der Schule, im täglichen Leben und einfach bei allem.“

Die „Be Active“-Kampagne wurde im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ gestützt auf Studien lanciert, wonach sich weltweit vier von fünf Kindern zu wenig körperlich betätigen.