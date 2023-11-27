FIFA-Initiative „Be Active“ bringt die Gemeinschaft in der FIFA Arena in New York in Bewegung

Langjährige „Be Active“-Initiative zur Motivation von Kindern, sich täglich mindestens 60 Minuten körperlich zu betätigen

„Be Active“-Training in Zusammenarbeit mit Street Soccer USA, einer vom FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds geförderten Organisation

Hunderte Kinder seit der Eröffnung am 8. Juni in der FIFA Arena im Central Park, insgesamt bis zu 5000 Besucher bis zum Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erwartet

Kinder und Jugendliche aus ganz New York absolvierten zum Abschluss ihres einwöchigen Sommerlagers von Street Soccer USA ein besonderes „Be Active“-Training. Dank einer Mischung aus Übungen, Trainingsformen und Kleinfeldspielen erreichten 35 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren die empfohlenen 60 Minuten körperlicher Betätigung pro Tag.

Unter dem Applaus ihrer stolzen Familien erhielten die jungen Spieler wertvolle Tipps von Calen Carr. Der frühere Flügelstürmer der Major League Soccer (MLS) freute sich über die Fussballbegeisterung der jungen Teilnehmenden in New York, während die Vorfreude auf das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion wächst.

„Was für ein fantastischer Tag! Es ist grossartig zu erleben, wie der Fussball junge Menschen inspiriert“, sagte Carr, der einst bei Chicago Fire und Houston Dynamo spielte. „Ich erinnere mich noch gut an die WM 1994 und an die besondere Atmosphäre beim Spiel Brasilien gegen die USA [1:0 für Brasilien im Achtelfinale]. Sie hat mich dazu inspiriert, eine Profikarriere in der MLS anzustreben. Zu erleben, wie die WM vor der eigenen Haustür junge Menschen begeistert und sie dazu motiviert, hier im Central Park Fussball zu spielen, ist etwas ganz Besonderes.“

„Dass Kinder die WM hautnah erleben können und dabei zu einem gesunden Lebensstil motiviert werden, ist von unschätzbarem Wert. Für Kinder, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden ist es unheimlich wichtig, sich täglich 60 Minuten körperlich zu betätigen und Zugang zu Spielmöglichkeiten zu haben. Was ich heute hier gesehen habe, hat mich wirklich beeindruckt.“

Am 8. Juni weihten FIFA-Präsident Gianni Infantino, New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani und die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, die FIFA Arena im Central Park ein, die sich seitdem bei der lokalen Bevölkerung grosser Beliebtheit erfreut. Es war das erste von insgesamt 26 Spielfeldern, die in ganz New York eröffnet werden.

Street Soccer USA gehört zu den geförderten Organisationen des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und führt wichtige Projekte im Rahmen der FIFA-Kampagne „Unite for Education“ (Vereint für Bildung) durch.

„Wir sind dankbar für die Unterstützung des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds, dank der wir im Rahmen unserer Mission zur Bekämpfung von Armut und zur Verbesserung des freien Zugangs zum Sport noch mehr einkommensschwache Familien und ihre Kinder erreichen können“, sagte Ziham Ascencio, Programmdirektorin von Street Soccer USA. „Körperliche Betätigung fördert nicht nur die Gesundheit, sondern hilft Kindern nachweislich auch dabei, sich in der Schule besser zu konzentrieren, Freundschaften fürs Leben zu knüpfen und mehr Selbstvertrauen zu entwickeln.“

„Wir bieten unsere Programme neben New York auch in Los Angeles, Kansas City und Miami an. Hier in New York sind wir nicht nur im Central Park aktiv, sondern auch in Brooklyn, der Bronx, Manhattan und Queens.“

Zur Würdigung ihres Einsatzes wurden den Teilnehmenden Geschenke und Urkunden überreicht.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreichen weltweit vier von fünf Kindern nicht die empfohlenen 60 Minuten körperlicher Betätigung pro Tag. Aus diesem Grund lancierten die FIFA und die WHO gemeinsam die „Be Active“-Kampagne. Bereits mit 60 Minuten Bewegung pro Tag können Kinder ein gesünderes und glücklicheres Leben führen.

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ „Be Active“-Workout 01:30