FIFA-Fussball-Executive-Programm für Mitgliedsverbände mit beträchtlicher Wirkung in Asien und Ozeanien

Junge Führungskräfte der FIFA-Mitgliedsverbände (MV) in Asien und Ozeanien haben ein einjähriges Fussball-Executive-Programm (FEP) abgeschlossen, das auf eine weitere weltweite Professionalisierung und Entwicklung der Fussballadministration auf höchster Stufe abzielt. Im letzten Modul des Programms ging es vom 4. bis zum 6. Mai 2025 in Dschidda (Saudiarabien) um die Erwirtschaftung von Einnahmen sowie das Thema Kommunikation. Am Ende gab es eine Abschlussfeier.

„Das FIFA-Fussball-Executive-Programm spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der Professionalisierung der Fussballführung auf nationaler Ebene“, erklärte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Regionaldirektor für Asien und Ozeanien. „Die Kompetenzförderung bei den Fussballführungskräften der Mitgliedsverbände ist der FIFA sehr wichtig. Wir sind überzeugt davon, dass mehr Wissen und Erfahrung in Gestalt von gut ausgebildeten Administratoren sich erheblich auf die Fussballförderung in den Regionen auswirken werden.“

„Es ist wirklich eine Ehre für Saudiarabien, als Gastgeber des letzten Moduls und der Abschlussfeier des FIFA-Fussball-Executive-Programms zu fungieren“, so SAFF-Präsident Yasser al Misehal. „Wir sind stolz darauf, als Gastgeber einen Beitrag zu diesem globalen Programm leisten und unsere eigenen Erfahrungen in den Bereichen Fanbeteiligung, Sponsoringstrategie und Frauenfussball-Förderung einbringen zu können. Durch Investitionen ins Humankapital und den Austausch von Best Practices heben wir gemeinsam die Standards unseres Sports und sorgen dafür, dass der Fussball weiterhin an allen Ecken und Enden der Welt inspiriert, vereint und wächst.“