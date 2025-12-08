FIFA fördert Klubprofessionalisierung mit erfolgreichen Seminaren in Bolivien und Paraguay

Zwei FIFA-Klubmanagementseminare in Bolivien und Paraguay unter dem Dach ihrer globalen Professionalisierungsprogramme

Schulung in Unternehmensführung, Geschäftsleitung und Nachhaltigkeit für hochrangige Führungskräfte von Klubs und FIFA-Mitgliedsverbänden

Seminar in Paraguay mit detaillierten Einblicken in neue Regelungen zum finanziellen Fairplay, unterstützt durch die FIFA und den APF

Die FIFA hat in Bolivien (24./25. November 2025) und Paraguay (27./28. November) zwei Klubmanagementseminare durchgeführt, die Teil der FIFA-Grundkurse für Klubmanagement in Nord- und Südamerika sind.

Die Seminare gehören ebenfalls zum übergeordneten FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung, das die Standards von Klubs weltweit fördert und deren Betriebsgrundlagen stärkt.

In Bolivien erhielten die Teilnehmenden während zwei Tagen Einblick in Unternehmensführung, Geschäftsleitung, Finanzen, Marketing, Kommunikation und strategische Planung. Vertreten waren Führungskräfte lokaler Klubs sowie von FIFA-Mitgliedsverbänden. Im Zentrum standen robuste Managementstrukturen zur Förderung eines langfristigen Wachstums.

Das Seminar in Paraguay umfasste auch einen Intensivkurs zu den neuen Regelungen zum finanziellen Fairplay, die vom paraguayischen Fussballverband (APF) mit der Unterstützung der FIFA erarbeitet und umgesetzt werden. Das Seminar bot Führungskräften von Klubs und FIFA-Mitgliedsverbänden praktische Instrumente und Richtlinien zur Verbesserung der Compliance-, Nachhaltigkeits- und Betriebsstandards.

Ornella Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball, sagte: „Mit den FIFA-Grundkursen in Klubmanagement und dem FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung stärken wir die professionellen Grundlagen des Fussballs in der Region, indem wir die Klubs und Verbände mit den Instrumenten ausstatten, die sie für ein nachhaltiges Wachstum sowie zur Umsetzung höchster Standards benötigen.“

Jair Bertoni, FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Amerika, erklärte: „Der Profifussball spielt bei der Entwicklung des Fussballs sowie der Förderung eines starken Fussballökosystems eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig sind Wissen und Kompetenzförderung. Mit Initiativen wie den FIFA-Grundkursen in Klubmanagement unterstützen wir Klubs und Verbände bei der Stärkung von Kernbereichen wie Finanzen, Marketing, Organisationsstruktur und Geschäftsführung. Dank dem Engagement, der Interaktion und dem Interesse der Teilnehmenden haben wir Wege gefunden, um wichtige Aspekte für eine effiziente Administration ihrer nationalen Spitzenligen zu verbessern. Die regionale Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einem nachhaltigeren, professionelleren und konkurrenzfähigeren Fussballsystem in Amerika. Wir werden diese wertvolle Initiative in anderen Ländern der Region fortsetzen.“