Costa Rica schliesst sich als erstes Concacaf-Land dem "FIFA Arena"-Projekt an

„Wir planen, drei weitere zu bauen und in unserer ersten Phase mindestens fünf zu erreichen“, sagte Jair Bertoni, FIFA-Regionaldirektor Amerika

Mit der Einweihung der ersten Minispielfelder in benachteiligten Gemeinden, die mit Unterstützung der FIFA realisiert wurden, ist das Ziel des costa-ricanischen Fussballverbands (FCRF), die Zukunft von Kindern im ganzen Land zu verbessern, einen großen Schritt näher gerückt. Costa Rica ist damit der erste Mitgliedsverband der Concacaf, der sich dem "FIFA Arena"-Projekt angeschlossen hat. Seit Ende 2025 arbeiten die FIFA und der FCRF an dem Projekt, das am 2. Februar 2026 mit der offiziellen Einweihung in der technischen Berufsschule Bolívar im Kanton Grecia in der Provinz Alajuela Realität wurde. Neben dem Kanton Santa Cruz in der Provinz Guanacaste (Gymnasium Santa Cruz) ist dies eine der beiden Gemeinden, die für den Start ausgewählt wurden.

Diese öffentlichen Schulen werden dazu beitragen, die früheste Entwicklung des Fussballs zu fördern. Rund 2.000 Mädchen und Jungen aus Schulen, Breitensportprogrammen und Jugendvereinen in diesen Gemeinden und den umliegenden Gebieten werden von den neuen Sportanlagen profitieren. Eine Besonderheit dieser Initiative war, dass die Schüler sich freiwillig am Bau ihres eigenen Spielfelds beteiligten. An der Einweihung nahmen Elkhan Mammadov (Leiter der Abteilung für Mitgliedsverbände der FIFA), Jair Bertoni (FIFA-Regionaldirektor Amerika) und Aimane Zourhlal (Generalkoordinator des FIFA Arena-Projekts) teil. Die FCRF wurde durch ihren Präsidenten Osael Maroto, Generalsekretär Gustavo Araya und den Direktor für Fussballentwicklung Gabriel Porras vertreten. Unter den Regierungsvertretern befanden sich der costa-ricanische Minister für Sport und Freizeit, Donald Rojas, sowie die stellvertretende Ministerin für öffentliche Bildung, Sofía Ramírez.