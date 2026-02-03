Costa Rica schliesst sich als erstes Concacaf-Land dem "FIFA Arena"-Projekt an

Die offizielle Einweihung fand in der technischen Berufsschule Bolívar im Kanton Grecia in der Provinz Alajuela statt
Mit der Einweihung der ersten Minispielfelder in benachteiligten Gemeinden, die mit Unterstützung der FIFA realisiert wurden, ist das Ziel des costa-ricanischen Fussballverbands (FCRF), die Zukunft von Kindern im ganzen Land zu verbessern, einen großen Schritt näher gerückt. Costa Rica ist damit der erste Mitgliedsverband der Concacaf, der sich dem "FIFA Arena"-Projekt angeschlossen hat. Seit Ende 2025 arbeiten die FIFA und der FCRF an dem Projekt, das am 2. Februar 2026 mit der offiziellen Einweihung in der technischen Berufsschule Bolívar im Kanton Grecia in der Provinz Alajuela Realität wurde. Neben dem Kanton Santa Cruz in der Provinz Guanacaste (Gymnasium Santa Cruz) ist dies eine der beiden Gemeinden, die für den Start ausgewählt wurden.
Diese öffentlichen Schulen werden dazu beitragen, die früheste Entwicklung des Fussballs zu fördern. Rund 2.000 Mädchen und Jungen aus Schulen, Breitensportprogrammen und Jugendvereinen in diesen Gemeinden und den umliegenden Gebieten werden von den neuen Sportanlagen profitieren. Eine Besonderheit dieser Initiative war, dass die Schüler sich freiwillig am Bau ihres eigenen Spielfelds beteiligten. An der Einweihung nahmen Elkhan Mammadov (Leiter der Abteilung für Mitgliedsverbände der FIFA), Jair Bertoni (FIFA-Regionaldirektor Amerika) und Aimane Zourhlal (Generalkoordinator des FIFA Arena-Projekts) teil. Die FCRF wurde durch ihren Präsidenten Osael Maroto, Generalsekretär Gustavo Araya und den Direktor für Fussballentwicklung Gabriel Porras vertreten. Unter den Regierungsvertretern befanden sich der costa-ricanische Minister für Sport und Freizeit, Donald Rojas, sowie die stellvertretende Ministerin für öffentliche Bildung, Sofía Ramírez.
„Normalerweise beginnen wir damit, in jedem Land zwei Spielfelder zu entwickeln. Dies ist das erste in Costa Rica und wir planen, in unserer ersten Phase mindestens fünf zu erreichen“, sagte Bertoni. Er wies außerdem darauf hin, dass für später in diesem Jahr weitere Minispielfelder in Gemeinden wie Aserrí, Turrialba und Upala geplant sind. „Wir freuen uns über das Engagement sowohl des Verbandes als auch der Regierung.“ „Die Infrastruktur war schon immer ein Hindernis und eine Einschränkung. Diese Art von Spielfeldern macht einen großen Unterschied für das Fussballtraining an Orten, an denen es an Einrichtungen mangelt, wie beispielsweise in dieser Gemeinde“, sagte FCRF-Präsident Maroto. „Ich bin mir sicher, dass viele Mädchen und Jungen davon profitieren werden.“
Die FIFA-Arena-Initiative setzt die Verpflichtung um, die FIFA-Präsident Gianni Infantino auf dem internationalem Gipfeltreffen zum Thema Sport und nachhaltige Entwicklung im Juli 2024 in Paris, Frankreich, eingegangen ist. Damals verkündete er das Ziel der FIFA, bis 2031 weltweit 1.000 Minispielfelder zu bauen. In Übereinstimmung mit Initiativen wie „Football for Schools” und dem „FIFA Forward Programm” kommt das "FIFA Arena"-Projekt nach Costa Rica, um Fussball als Mittel zur Vermittlung von Werten und zur Förderung eines gesunden Lebensstils einzusetzen. Für Costa Rica ist dies ein weiterer vielversprechender Schritt für den Fussball. Nach der erfolgreichen Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Costa Rica 2022™ strebt das Land nun gemeinsam mit dem US-amerikanischen Fussballverband (USSF), dem mexikanischen Fussballverband (FMF) und dem jamaikanischen Fussballverband (JFF) die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031™ an.