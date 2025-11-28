Bewerbungsdossiers für die Ausgaben 2031 und 2035 der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ eingereicht

Zwei gemeinsame Bewerbungen bei der FIFA eingegangen

Bewerbungsdossiers auf FIFA.com veröffentlicht

Ernennung der Ausrichter beim FIFA-Kongress am 30. April 2026 in Vancouver (Kanada)

Nach dem Start des Bewerbungsverfahrens für die Ausgaben 2031 und 2035 der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sowie der nachfolgenden Zustellung der Bewerbungsvereinbarungen hat die FIFA vor der Frist vom 28. November 2025 die folgenden Bewerbungsdossiers erhalten:

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031™

gemeinsame Eingabe des US-amerikanischen, des mexikanischen, des costa-ricanischen und des jamaikanischen Fussballverbands

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2035™

gemeinsame Eingabe des englischen, des nordirischen, des schottischen und des walisischen Fussballverbands

Alle Bewerbungsdossiers samt Zusammenfassungen sind auf FIFA.com.

Die FIFA führt nun ein eingehendes Evaluationsverfahren durch, ehe im April 2026 die Ergebnisse in einem Evaluationsbericht für jede der beiden Ausgaben veröffentlicht werden.

Gemäss dem Bewerbungsreglement stehen im Zentrum des Evaluationsverfahrens die Schwerpunktbereiche Veranstaltungsvision, Kennzahlen, Infrastruktur, Dienstleistungen, Marketing, Nachhaltigkeit und Menschenrechte.

Das Evaluationsmodell beinhaltet eine technische Beurteilung anhand eines objektiven Punktesystems zur Bewertung der einzelnen Infrastruktur- und Geschäftskriterien.

Sofern die Bewerbungen die Veranstaltungsvorgaben erfüllen, werden die Ausrichter am 30. April 2026 beim 76. FIFA-Kongress in Vancouver (Kanada) bestimmt.