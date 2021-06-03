Mexiko bringt Frauenfussball mit Finanzhilfen der FIFA durch die Pandemie

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat die FIFA einen Hilfsplan geschaffen, in dessen Rahmen USD 1,5 Milliarden zur Unterstützung der globalen Fussballgemeinschaft bereitgestellt wurden. Der mexikanische Fussballverband (FMF) hat die strategische Entscheidung getroffen, einen Großteil der von der FIFA bereitgestellten Finanzhilfen zur Unterstützung des Frauenfussballs zu verwenden. Insbesondere wurden damit der Betrieb der Frauenliga (Liga MX Femenil) sowie die Frauennationalteams unterstützt, unter anderem durch die Umsetzung von Sicherheitsprotokollen und COVID-19-Tests. "Wir sind vom riesigen Potenzial des Frauenfussballs überzeugt und wissen, wie wichtig die weitere Förderung des Frauenfussballs angesichts der Pandemie und der finanziellen Auswirkungen auf die Klubs ist", erklärte FMF-Generalsekretär Iñigo Riestra. "Wir sind für die Hilfe wirklich sehr dankbar. Wir konnten so unsere Ausgaben decken und unseren Spielerinnen mithilfe von Tests und Sicherheitsprotokollen ein sicheres Umfeld garantieren und sie vor Ansteckungen schützen", sagte Claudia Carrión, Sportdirektorin von Club América Femenil. "Es ist toll, wieder Fussball zu spielen. Wir haben das so sehr vermisst. Ich hoffe, dass es so bleiben wird, weil es uns gesund und glücklich macht", betonte Ximena Ríos, die bei Club América Femenil spielt. Unter den aktuellen Umständen werden die Spiele der Liga MX Femenil ohne Zuschauer ausgetragen. "Wir vermissen unsere Zuschauer, weil ihre Unterstützung bei Spielen sehr wichtig ist. Wir sind uns aber bewusst, dass die Menschen jetzt zu Hause bleiben und Gesichtsmasken tragen müssen. Wenn wir uns umeinander kümmern, werden die Fans bald zurückkommen", fügte Claudia Carrión hinzu.