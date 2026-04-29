Erste FIFA-Arena Kanadas in Langley, British Columbia, eingeweiht

Spielfeld in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Fussballverband und dem lokalen Verband von British Columbia entstanden

Bis 2031 weltweit 1000 Minispielfelder im Rahmen des FIFA-Arena-Programms geplant

Hohe Spielerzahlen erhöhen Bedarf an Fussballplätzen in Kanada

Die Gemeinde Langley in British Columbia hat im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit der offiziellen Eröffnung der ersten FIFA-Arena in Kanada einen historischen Meilenstein gefeiert.

Im Rahmen des FIFA-Arena-Programms und in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Fussballverband (CSA) sowie dem lokalen Verband von British Columbia (BC Soccer Association) wurde im Langley Events Centre in der Nähe von Vancouver ein Minifeld eröffnet. In der Grossstadt an der kanadischen Westküste werden während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gleich sieben Partien ausgetragen. Das Turnier mit 48 Mannschaften wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 an 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA abgehalten.

Erste FIFA-Arena in Kanada eingeweiht 01:30

An der Einweihung nahmen CSA-Präsident Peter Augruso, der Bürgermeister der Gemeinde Langley, Eric Woodward, sowie der FIFA-Direktor Mitgliedsverbände, Elkhan Mammadov, teil.

Von dem Minifeld profitieren rund 600 Mädchen und Jungen der Ewart Middle School sowie 2500 Kinder aus den nahegelegenen Schulen der Gemeinde.

In den FIFA-Arenen können Kleinfeldspiele auf einem hochwertigen Untergrund ausgetragen werden. Als Teil des Engagements der FIFA, den Sport weiterzuentwickeln und den Fussball wirklich global zu machen, wurden bereits auf allen sechs Kontinenten solche Anlagen errichtet.

Das anlässlich des 75. FIFA-Kongresses im paraguayischen Asunción offiziell gestartete FIFA-Arena-Projekt zielt darauf ab, bis 2031 weltweit mindestens 1 000 Minispielfelder zu errichten. Sie sind darauf ausgelegt, eine zugängliche, sichere und nachhaltige Fussballinfrastruktur zu schaffen – insbesondere in Regionen, in denen Kinder und Gemeinden nur begrenzten Zugang zu erstklassigen Sportanlagen haben.

Die Zahl der fussballbegeisterten Menschen in Kanada ist so hoch wie nie zuvor. Daher muss das Land nun sicherstellen, dass genügend Spielfelder zur Verfügung stehen, damit jeder die Möglichkeit hat, diesen Sport auszuüben.

„Wir freuen uns sehr über unser erstes Minispielfeld in Kanada. Im Rahmen des Programms sollen drei weitere solcher Plätze entstehen, denn diese Initiative ist für das ganze Land gedacht“, so Augruso. „Diese Partnerschaft mit dem Weltverband ist eine tolle Sache und bietet grossartige Möglichkeiten, denn sie kommt vor allem den Kindern zugute, die diese Anlage in vollen Zügen geniessen werden.“

Laut dem Präsidenten des CSA erlebe der Fussball in Kanada ein beispielloses Wachstum und übertreffe damit sogar schon den Eishockey-Sport. Projekte wie „FIFA Arena“ würden sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Spielern zugutekommen.