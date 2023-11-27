1. Schritt: Anmeldung

Die Klubs müssen sich für das Programm anmelden. 2022 war dies erstmals online über die FIFA-Profifussballplattform möglich.

Weitere Einzelheiten sind dem Zirkular Nr. 1812 zu entnehmen.

2. Schritt: Identifizierung anspruchsberechtigter Vereine

Die Anmeldung bedeutet nicht, dass ein Klub effektiv auf Anspruch auf eine Beteiligung hat. Zur Entschädigung der Klubs für die Abstellung von Spielern sind die Klubs anspruchsberechtigt, bei denen die jeweiligen Spieler während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ oder während der Qualifikationsphase registriert waren. Nur diese Klubs haben Anspruch auf einen Anteil an den USD 209 Millionen.

3. Schritt: Berechnung der Anteile der einzelnen Klubs

Der Ausschüttungsbetrag (brutto USD 209 Millionen für die WM 2022) geteilt durch die Summe der Tage, an denen die Spieler bei der WM 2022 insgesamt gespielt haben (ungefähr 19 080 Tage), ergibt einen Betrag von USD 10 950 pro Spieler pro Tag (USD 209 Millionen geteilt durch 19 080 Tage), vorbehaltlich etwaiger Steuern und Abgaben.

Dieser Betrag wird mit der Zahl der Tage multipliziert, die jeder Spieler bei der WM-Endrunde dabei war (ab Beginn der Abstellung der Spieler für das Turnier bis zum Tag nach dem letzten Spiel des Verbandsteams). Dies ergibt das Total pro Spieler und Tag[LS(1] . Dabei ist unerheblich, ob ein Spieler beim Turnier effektiv eingesetzt wurde. So gilt für alle Spieler eines Verbandsteams dasselbe Total pro Spieler und Tag, unabhängig davon, wie viele Minuten sie eingesetzt wurden.