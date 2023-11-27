Das Programm trägt dem Anteil der Fussballklubs am Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ Rechnung, indem es dafür sorgt, dass die Klubs mit einem Betrag aus dem Turniererlös finanziell entschädigt werden. Der Betrag wird über die FIFA-Mitgliedsverbände an die Klubs verteilt, die Spieler für das Turnier abgestellt haben.
Das Programm wurde vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ kraft einer Bestimmung im Rahmenabkommen zwischen der FIFA und der europäischen Klubvereinigung eingeführt.
In Anerkennung des Beitrags der Klubs an der erfolgreichen Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird über das Programm zur Beteiligung von Klubs weltweit insgesamt USD 209 Millionen an die jeweiligen Klubs ausgeschüttet.
Derselbe Betrag wurde bereits nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ an die Klubs verteilt. Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika™ waren es USD 70 Millionen bzw. USD 40 Millionen gewesen.
1. Schritt: Anmeldung
Die Klubs müssen sich für das Programm anmelden. 2022 war dies erstmals online über die FIFA-Profifussballplattform möglich.
Weitere Einzelheiten sind dem Zirkular Nr. 1812 zu entnehmen.
2. Schritt: Identifizierung anspruchsberechtigter Vereine
Die Anmeldung bedeutet nicht, dass ein Klub effektiv auf Anspruch auf eine Beteiligung hat. Zur Entschädigung der Klubs für die Abstellung von Spielern sind die Klubs anspruchsberechtigt, bei denen die jeweiligen Spieler während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ oder während der Qualifikationsphase registriert waren. Nur diese Klubs haben Anspruch auf einen Anteil an den USD 209 Millionen.
3. Schritt: Berechnung der Anteile der einzelnen Klubs
Der Ausschüttungsbetrag (brutto USD 209 Millionen für die WM 2022) geteilt durch die Summe der Tage, an denen die Spieler bei der WM 2022 insgesamt gespielt haben (ungefähr 19 080 Tage), ergibt einen Betrag von USD 10 950 pro Spieler pro Tag (USD 209 Millionen geteilt durch 19 080 Tage), vorbehaltlich etwaiger Steuern und Abgaben.
Dieser Betrag wird mit der Zahl der Tage multipliziert, die jeder Spieler bei der WM-Endrunde dabei war (ab Beginn der Abstellung der Spieler für das Turnier bis zum Tag nach dem letzten Spiel des Verbandsteams). Dies ergibt das Total pro Spieler und Tag[LS(1] . Dabei ist unerheblich, ob ein Spieler beim Turnier effektiv eingesetzt wurde. So gilt für alle Spieler eines Verbandsteams dasselbe Total pro Spieler und Tag, unabhängig davon, wie viele Minuten sie eingesetzt wurden.
Weitere Einzelheiten sind dem Zirkular Nr. 1844 zu entnehmen.
Insgesamt 440 Klubs von 51 FIFA-Mitgliedsverbänden aller Konföderationen werden nach der Abstellung von 837 Spielern vom Programm zur Beteiligung von Klubs begünstigt.
Sämtliche im Rahmen des Programms fälligen Beträge werden nach der erfolgreichen Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ über die FIFA-Mitgliedsverbände ausgeschüttet, denen die einzelnen Klubs angehören.
Ja. Die FIFA und die europäische Klubvereinigung schlossen im März 2023 eine neue Grundsatzvereinbarung ab, die für die Ausgaben 2026 und 2030 der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine Erhöhung des für das Programm zur Beteiligung von Klubs dotierten Betrags auf je USD 355 Millionen vorsieht.