Gianni Infantino unterstreicht bei Leadership-Veranstaltung das Engagement der FIFA für den Frauenfussball

Teilnahme des FIFA-Präsidenten am Leadership Forum: Frauen in Führungspositionen im Fussball

Teilnehmerinnen: weibliche Führungskräfte des Weltfussballs

Infantino: FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams ein grosser Erfolg

FIFA-Präsident Gianni Infantino unterstrich anlässlich eines Forums für weibliche Führungskräfte im Fussball in Bangkok (Thailand) noch einmal das Engagement der FIFA für den Frauenfussball und ging auf das Wachstum der Sportart in den letzten paar Jahren ein. Die Veranstaltung „The Leadership Forum: Frauen in Führungspositionen im Fussball“ fand zwei Tage vor dem 74. FIFA-Kongress statt. Unter den Teilnehmerinnen waren sowohl weibliche Mitglieder des FIFA-Rats als auch Präsidentinnen, Vizepräsidentinnen, Generalsekretärinnen und weibliche Exekutivkomiteemitglieder von Mitgliedsverbänden.

FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman eröffnete die Veranstaltung, bei der auch Nualphan Lamsam, Präsidentin des thailändischen Fussballverbands (FAT), eine Rede hielt. Sie wurde Anfang des Jahres als erste Frau in dieses Amt gewählt. Es folgte eine Podiumsdiskussion mit Debbie Hewitt, FIFA-Vizepräsidentin und Vorsitzende des englischen Fussballverbands, Sonia Fulford, Mitglied des FIFA-Rats und Präsidentin des Fussballverbands der Turks- und Caicos-Inseln sowie Teresa Romão, Generalsekretärin des portugiesischen Fussballverbands.

„Ich hatte die Möglichkeit, mich mit Frauen in Führungspositionen auszutauschen, und das Engagement der FIFA für den Frauenfussball in den Blickpunkt zu rücken. Ich habe sie ermutigt, uns weiterhin zu Verbesserungen im Frauenfussball anzuspornen“, so der FIFA-Präsident.

Diese Veranstaltung, die darauf ausgerichtet ist, das Bemühen der FIFA um ein beschleunigtes Wachstum des Frauenfussballs und eine Erhöhung des Frauenanteils in diesem Sport zu untermauern, führte Frauen in Führungspositionen aus der ganzen Fussballwelt zusammen. Dabei ging es einerseits darum, sie zu fördern und zu feiern. Andererseits sollte der 74. FIFA-Kongress genutzt werden, um ein starkes weltweites Netzwerk von Frauen in Führungspositionen zu schmieden.

„Wir engagieren uns auch weiterhin auf allen Ebenen für einen höheren Frauenanteil und mehr Vielfalt in den Entscheidungsgremien des Fussballs, indem wir den bestehenden regulatorischen Rahmen optimieren und die Ausbildung von Frauen unterstützen. Der Fussball ist so beliebt, weil er für alle zugänglich ist. Diesen Aspekt wollen wir auf allen Ebenen ausweiten – auf und neben dem Spielfeld.“

Derzeit gibt es bei den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA zehn Präsidentinnen und 24 Generalsekretärinnen, und 83 Prozent der Mitgliedsverbände haben mindestens ein weibliches Mitglied im Exekutivkomitee. Im Jahr 2019 waren es noch 64 Prozent. 72 Prozent der FIFA-Mitgliedsverbände verfügen über eine Frauenfussballkommission.

Laut Aussage des FIFA-Präsidenten war die Entscheidung, die Anzahl der Teams bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ auf 32 zu erhöhen, ein „Riesenerfolg“ – mit acht Debütanten, überraschenden Ergebnissen und Einnahmen in Rekordhöhe. „Das zeigt den guten Zustand des Frauenfussballs. Es zeigt, dass wir mit unseren Investitionen in den Frauenfussball richtig lagen“, so Infantino.