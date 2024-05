Gianni Infantino empfängt Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der Atomenergie-Organisation (IAEA)

Gianni Infantino empfing den Generaldirektor der Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Mariano Grossi, am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) zu Gesprächen über Sicherheit bei Fussballveranstaltungen sowie die Rolle des Fussballs bei der Förderung des Wohlergehens der Menschen auf der ganzen Welt.

Die IAEA bietet Sicherheitsinformationen für Sportgrossveranstaltungen, einschliesslich FIFA-Turnieren. Im April trat die IAEA dem Lenkungsausschuss der Baumwollpartnerschaft zwischen der FIFA und der WTO bei, die kleine Produzenten in den Cotton-4-plus-Ländern (Benin, Burkina Faso, Mali und Tschad) sowie in der Elfenbeinküste (Beobachter in der Ländergruppe) unterstützt. Die IAEA fördert die Initiative mit technischen Forschungsleistungen in den Cotton-4-plus-Ländern.