FIFA-Präsident beglückwünscht Absolventen des FIFA-Diploms in Klubmanagement

Infantino: Offene Türen für Absolventen der zweiten Auflage des FIFA-Diploms in Klubmanagement zwecks Wissensaustausch

Ehemalige Spieler, Trainer und Führungskräfte von Klubs nehmen nach 15-monatigem, sechs Module umfassendem Kurs an Abschlussfeier teil

Ziel des Diploms: Verbesserung der professionellen Standards von Klubs auf und neben dem Platz zur weltweiten Förderung des Fussballs

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat einer zweiten Gruppe von Absolventen zum erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs FIFA-Diplom in Klubmanagement gratuliert und betont, dass der "Klubfussball entscheidend für die Entwicklung und das Weiterbestehen des Fussballs ist". Das 2021 lancierte FIFA-Diplom in Klubmanagement hat sich bei Führungskräften von Klubs als führende Plattform zum Netzwerken und zum Wissensaustausch etabliert. Der Lehrgang umfasst sechs Module zu den jüngsten Trends in den Bereichen Klubbetrieb, Stadionmanagement, Finanzen, Marketing, Kommunikation, Sportstrategie, Jugendakademien, Organisationsführung, Recht sowie Führungs- und Verhandlungskompetenz. Das Diplom zielt auf eine höhere Professionalisierung des Fussballs ab und soll Klubs aus aller Welt dabei helfen, auf und neben dem Spielfeld auf höchstem Niveau mithalten zu können.

In seiner Ansprache an die Absolventen, unter denen auch die ehemaligen Spieler Tim Cahill, Fernandinho und Juan Mata waren, erklärte Infantino, der Kurs solle zum Austausch von Wissen und Standards anregen und einen Beitrag zum weltweiten Wachstum und einer gesunden Entwicklung des Fussballs leisten.

„Sie wissen, dass der Klubfussball in allen Ländern der Welt entscheidend für die Entwicklung und das Weiterbestehen des Fussballs ist“, so der FIFA-Präsident bei der Abschlussfeier am FIFA-Hauptsitz in Zürich (Schweiz).

„Das ist es, was wir fördern und woran wir arbeiten müssen, und dazu müssen Sie über das nötige Rüstzeug verfügen und gut vorbereitet sein. Und das ist unser Ziel bei der FIFA: Diese Vorbereitung, dieses Rüstzeug wollen wir Ihnen an die Hand geben und die Türen der FIFA öffnen, hier in Zürich und an all unseren Standorten weltweit, von Paris über Miami und Jakarta bis nach Doha und unseren anderen Sitzen. Unsere Türen stehen Ihnen offen – für einen Austausch mit uns oder untereinander.“ Infantino fügte hinzu: "Es war besonders erfreulich, so viele Legenden als Teilnehmer an diesem Kurs zu sehen. Es gibt nach wie vor so viel zu tun im Fussball, und ab dem nächsten Jahr werden wir einen neuen Kurs speziell für Spieler haben, damit diese gut gerüstet sind, um auch neben dem Platz einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen."

Die zweite Auflage des 15-monatigen Kurses hatte im September 2022 in New York begonnen. Die Teilnehmer nahmen in verschiedenen Städten rund um den Erdball entweder persönlich oder online an Vorlesungen von so renommierten Referenten wie Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, oder Ornella Desirée Bellia, Leiterin der Profifussballabteilung der FIFA, teil. So sammelten die Absolventen, die auf Klubebene in leitenden Positionen tätig sind, über 18 Monate hinweg Erfahrung und Wissen in mehreren Managementbereichen und arbeiteten damit auf ihr Abschlussprojekt hin: einen Strategieplan, der vor dem Lehrgangsabschluss präsentiert wurde. Die dritte Auflage des Programms ist bereits im Gange – mit Teilnehmern aus allen sechs Konföderationen, darunter aktuelle und ehemalige Spieler wie Giorgio Chiellini oder der frühere Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und aktuelle Trainer Cesc Fàbregas, sowie eine Reihe von Klubbesitzern, Geschäftsführern und Sportdirektoren. Der Lehrgang ist Bestandteil der anhaltenden Bestrebungen der FIFA, mehr Menschen weltweit mehr Möglichkeiten zu bieten, sich als Spieler, Zuschauer oder beruflich am Fussball zu beteiligen.

