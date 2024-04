Wohlbefinden von Spielern am Weltgesundheitstag im Fokus der FIFA

Bekräftigung des Engagements der FIFA zum Schutz der Gesundheit und des mentalen Wohlergehens von Spielern am Weltgesundheitstag am 7. April

Die körperliche und mentale Gesundheit von Spielern steht weiterhin im Zentrum der Strategie der FIFA sowie der weiteren engen Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die am 7. April den Weltgesundheitstag begeht.

„Die FIFA sorgt sich sehr um die Gesundheit der Spieler und wird weiterhin investieren, um Gehirnerschütterungen besser zu erforschen. Die FIFA wird vor diesem Hintergrund auf allen Fussballebenen eine globale Kampagne lancieren, um über die Symptome und fachgerechte Behandlung von Gehirnerschütterungen zu informieren“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem Beschluss, der mit der Veröffentlichung der neuen Ausgabe der Spielregeln am 1. Juli 2024 in Kraft tritt.

„Der Fussball und unser Sport liegen uns am Herzen. Deshalb liegen uns natürlich auch all jene am Herzen, die beim Fussball mitmachen, insbesondere die Spieler“, betonte Gianni Infantino diesen Februar in seiner Ansprache beim zweitägigen FIFA-Medizinkongress in Boston (USA). „Sie sind hier, um uns zu helfen und der Welt dabei zu helfen, den Schutz der Gesundheit der Spieler und von deren Umfeld weiter zu verbessern und voranzubringen.“