Reaktionen auf die 120-Jahr-Feier der FIFA in Paris

Die FIFA wurde am 21. Mai 1904 in Paris gegründet

Französischer FA-Präsident würdigt "Pioniere und Visionäre", die die FIFA gegründet haben

"Der Fussball vereint die Welt" - Belgischer FA-Präsident

Die FIFA, die vor 120 Jahren, am 21. Mai 1904, in Paris, Frankreich, gegründet wurde, feierte ihr Jubiläum mit einer besonderen Zeremonie, die vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino geleitet wurde. Neben ihnen waren hochrangige FIFA-Funktionäre anwesend, insbesondere Vertreter der sechs Konföderationen des Weltfussballs und der sieben Gründungsmitglieder - die nationalen Fussballverbände von Belgien, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz - sowie Real Madrid CF, der vor 120 Jahren die spanischen Vertreter war.

Was sie sagten:

"Frankreich hat in der Geschichte des Weltfussballs eine zentrale Rolle gespielt. Es hat eine wichtige Rolle bei der Schaffung von internationalen Behörden und den verschiedenen nationalen und Vereinswettbewerben gespielt. Unsere Führungspersönlichkeiten waren Pioniere und Visionäre, und wir sind heute sehr stolz darauf, die Verwaltung und Entwicklung des schönen Erbes, das sie uns hinterlassen haben, übernehmen zu können. "Dieser Jahrestag ist für uns eine Gelegenheit zu zeigen, wie weit wir seit 1904 gekommen sind und wie wichtig die FIFA in der heutigen Welt ist. Ihre Rolle geht weit über den Sport hinaus. Durch ihre internationalen Wettbewerbe ermöglicht sie Millionen von Menschen, Fussball zu spielen, zu träumen und von ihrer Leidenschaft zu leben. Über den Fussball hinaus fördert die FIFA grundlegende Werte wie Brüderlichkeit, Respekt und Toleranz. Sie spielt eine gesellschaftliche Rolle durch verschiedene Hilfs- und Bildungsprogramme, die zur Unterstützung von Entwicklungsländern eingerichtet wurden. Außerdem hinterlässt sie in allen Ländern, in denen ihre Wettbewerbe ausgetragen werden, ein Vermächtnis, insbesondere in Bezug auf die Infrastruktur. Philippe Diallo, Präsident des Französischen Fussballverbands

"Als einer der Gründungsverbände, als Präsident Belgiens, ist es für mich eine große Ehre, hier zu sein. Ich sehe, dass der Fussball wirklich die Menschen verbindet, die Welt verbindet, die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Das ist es, was die FIFA tut. Ich denke, es ist eine große Ehre, hier zu sein und mit allen FIFA-Mitgliedern und mit der großartigen Unterstützung und Führung unseres FIFA-Präsidenten zusammenzuarbeiten." Pascale van Damme, Präsidentin des Belgischen Fussballverbands

"Es war eine große Ehre für den dänischen Fussballverband, zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern und Präsident Emmanuel Macron an der schönen Feier zum 120-jährigen Bestehen der FIFA im Elysée teilzunehmen. Die Bedeutung der FIFA für die Entwicklung des Fussballs auf der ganzen Welt und in Dänemark darf nicht unterschätzt werden. Wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, aber das ist auch in Ordnung, solange wir auf einen guten und konstruktiven Dialog und gegenseitigen Respekt bestehen. Wir freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen und insbesondere die spannende Entwicklung des Frauenfussballs weiter voranzutreiben." Jesper Møller, Präsident des Dänischen Fussballverbands

"Es war eine feierliche Erfahrung, Schweden als eines der Gründungsmitglieder der FIFA zu repräsentieren und gemeinsam mit vielen Freunden der Fussballfamilie auf die ersten 120 Jahre des internationalen Fussballs zurückzublicken: darüber nachzudenken, wie sich der Fussball entwickelt und verändert hat, aber immer etwas geblieben ist, das den Menschen Freude bereitet, einen starken Zusammenhang hat und etwas ist, um das man sich versammelt. Das, wenn überhaupt, ist es wert, gefeiert zu werden. "Die Tatsache, dass Schweden eine der Gründungsnationen war, sagt etwas über den Status und die Geschichte des Fussballs in unserem Land aus, und für uns ist es wichtig, weiterhin an der Entwicklung des internationalen Fussballs teilzuhaben und mitzuwirken. Die FIFA hat die wichtige und anspruchsvolle Aufgabe, die Fussballgemeinschaft in einer komplexen Welt zusammenzuhalten. Für uns ist es wichtig, eine Stimme zu sein und für die Grundwerte des Fussballs einzutreten". Simon Åström, Vizepräsident des Schwedischen Fussballverbands

"Es war ein schöner Moment. Eine Mischung aus Geschichte, Emotionen, Ernsthaftigkeit und Herzlichkeit. Die der großen Fussballfamilie. Die gemeinsame Rede des FIFA-Präsidenten und des Präsidenten der Französischen Republik brachte die Universalität des Fussballs und die Anerkennung seiner grossen Werte auf bemerkenswerte Weise auf den Punkt. Es war mir eine Ehre und ich bin stolz darauf, den Schweizerischen Fussballverband (SFV) mit dem visionären Geist und dem Engagement unserer Vorgänger zu vertreten, die mich inspirieren.

"Die Schweiz war eines der ersten Länder, das die ersten Länderspiele organisierte und daran teilnahm. Ihre zentrale Lage in Europa, der Pioniergeist und die Offenheit ihrer Verantwortlichen sowie der besondere Status der Schweiz machten sie zu einem idealen Gründungsmitglied. "Seither hat sich der Schweizer Fussball stetig weiterentwickelt und ist