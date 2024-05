FIFA lanciert FIFA-Futsal-Weltrangliste für A-Nationalteams der Frauen und Männer

Während die FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste für den Fussball bereits seit Dezember 1992 besteht und seit 2003 auch eine offizielle FIFA-Wertung für die Frauennationalteams geführt wird, fehlte etwas Ähnliches für den Futsal.Der Hallensport ist in den letzten Jahren aber enorm gewachsen. Die Lancierung einer offiziellen FIFA-Futsal-Rangliste sowohl für Frauen- als auch Männernationalteams ist daher der nächste logische Schritt.

Die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2021™ in Litauen verzeichnete pro Spiel im Schnitt 2,42 Millionen Zuschauer – 130 % mehr als bei der vorangegangenen Ausgabe 2016. Bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ in Usbekistan, mit der erstmals überhaupt ein FIFA-Turnier in Zentralasien ausgetragen wird, wird dieser Rekord aller Voraussicht nach nochmals übertroffen. 2025 folgt mit der ersten FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ ein weiterer Meilenstein. Angesichts dieser dynamischen Entwicklung und des globalen Interesses hat die FIFA für die A-Nationalteams der Männer und Frauen ihrer Mitgliedsverbände globale Ranglisten geschaffen.