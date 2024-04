Bekanntgabe der Spielorte für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™

Taschkent, Buchara und Andijon Austragungsorte der Spiele zwischen den 24 Teams

Erster FIFA-Wettbewerb in Zentralasien

Auslosung am 26. Mai

Die drei Spielorte für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™, mit der erstmals überhaupt ein FIFA-Wettbewerb in Zentralasien ausgetragen wird, stehen fest. Gespielt wird in der Hauptstadt Taschkent, im Handelszentrum Buchara an der alten Seidenstrasse sowie in Andijon im Ferghanatal.

Die zehnte Ausgabe der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ dauert vom 14. September bis zum 6. Oktober 2024. Am Start sind 24 Teams, darunter Titelverteidiger Portugal, der fünffache Rekordsieger Brasilien sowie die beiden Turnierdebütanten Frankreich und Neuseeland. Auf wen sie bei der WM treffen werden, wird am 26. Mai in Samarkand ausgelost.

„Wir sind mit der Wahl dieser drei einzigartigen Städte sehr zufrieden, da sie die verschiedenen Gesichter Usbekistans zeigen. Ich bin überzeugt, dass sich die Teams hier zu Hause fühlen und ihre ganze Klasse zeigen werden“, sagte FIFA-Turnierdirektor Jaime Yarza.

„Dies ist das erste FIFA-Turnier in Usbekistan und in ganz Zentralasien. Für die FIFA und deren Engagement für einen wirklich globalen Fussball ist es daher ein ganz besonderer Anlass.“

Rawschan Irmatow, erster Vizepräsident des usbekischen Fussballverbands, erklärte: „Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen grossartigen Wettbewerb zu veranstalten. Usbekistan ist ein herrliches Land, das sich rasant entwickelt. Jetzt können wir uns darauf vorbereiten, die besten Futsalspieler und -trainer der Welt zu empfangen und ihnen einen Eindruck dieser fantastischen Region zu vermitteln. Angesichts der enormen globalen Popularität des Futsals erwarten wir Tausende Fans aus aller Welt, die ihre Teams in den Hallen anfeuern werden. Ein sportliches Spektakel und eine tolle Atmosphäre sind damit garantiert.“

Das Timing des Turniers, das zum vierten Mal von einem AFC-Mitgliedsverband organisiert wird, könnte nicht besser sein. Denn Fussball und Futsal erleben in Zentralasien derzeit eine rasante Entwicklung. Tadschikistan feierte dieses Jahr etwa seinen Einstand beim Asien-Pokal, während die Kirgisische Republik nach dem Debüt 2019 zum zweiten Mal dabei war.