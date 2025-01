Nach dem riesigen und durchweg positiven Echo auf die ersten FIFA Fan Feste™ bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ in Deutschland war eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ die logische Konsequenz. Erstmals überhaupt wurde die gesamte WM an 16 Orten auf fünf Kontinenten von 31-tägigen Live-Events begleitet. Neben den neun südafrikanischen Spielorten boten Berlin, Mexiko-Stadt, Paris, Rio de Janeiro, Rom und Sydney die perfekte internationale WM-Kulisse. Locations: National: Kapstadt (Grand Parade), Durban (New Beach), Johannesburg/Sandton (Innesfree Park), Johannesburg/Soweto (Elkah Stadium & Soweto Cricket Club), Mangaung/Bloemfontein (Mangaung Outdoor Sports), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth (St George’s Park), Nelspruit (Bergvlam High School), Polokwane (Polokwane Cricket Club), Rustenburg (Fields College School), Tshwane/Pretoria (Centurion Cricket Ground)