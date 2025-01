2014 in Brasilien ging das FIFA Fan Fest™ in die dritte Runde und war erneut ein Riesenerfolg, wie die beeindruckenden Luftaufnahmen der unzähligen Fans am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro zeigen. An den 12 sorgfältig ausgewählten Standorten des FIFA Fan Fests in Brasilien wurde einmal mehr deutlich, wie sehr es die Brasilianer lieben, ihre Leidenschaft – ob Fussball oder Karneval – in allen Facetten auszuleben. Millionen Brasilianer feierten jeden WM-Moment voller Stolz und damit ein riesiges Volksfest vor den Augen der Welt, dass keiner so schnell vergessen wird – am wenigsten die unzähligen glücklichen Besucher vor Ort. Locations: Belo Horizonte (Expominas), Brasília (Taguaparque), Cuiabá (Exhibition Park), Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), Fortaleza (Iracema Beach), Manaus (Ponta Negra), Natal (Praia do Forte), Porto Alegre (Sunset Amphitheater), Recife (Cais da Alfandega), Rio de Janeiro (Copacabana Beach), Salvador (Farol da Barra), São Paulo (Anhangabau Valley)