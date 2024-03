FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Februar/März 2024)

Stärkung der Rolle der Frau im Mittelpunkt

Historische Chancen durch das FIFA-Forward-Programm

Football for Schools im Aufwind

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Erste Frau an der Spitze des Thailändischen Fussballverbands

Ein historischer Meilenstein in der Geschichte des thailändischen Fussballs! Im Februar wurde Nualphan Lamsam zur Präsidentin des Thailändischen Fussballverbands (FAT) ernannt. Mit der Wahl zur 18. Präsidentin des FAT ist sie die erste Frau an der Spitze des Verbandes in dessen 108-jähriger Geschichte und ebenfalls die erste Frau an der Spitze eines nationalen Fusssballverbandes in Asien.

ÖFB-Schiedsrichter zu Gast beim GFF-Schiedsrichtercamp

Die Schiedsrichterabteilung des Georgischen Fussballverbands organisierte ein Schiedsrichtercamp der Eliteklasse. Das Camp bestand aus theoretischen und praktischen Teilen. Die teilnehmenden Schiedsrichter machten sich mit den Regeländerungen vertraut und nahmen an VAR-Simulationen teil. Das Seminar wurde unter der Leitung von Cüneyt Çakir, Vorsitzender des Zentralen Schiedsrichterausschusses in Georgien, und qualifizierten FIFA- und UEFA-Ausbildern durchgeführt. FIFA-Referee Christian-Petru Ciochirca und VAR-Manager György Ring vom Österreichischen Fussball-Bund wurden zur Unterstützung nach Batumi eingeladen.

Diana Chikotesha: Wenn Träume wahr werden

Für die sambische Schiedsrichterassistentin Diana Chikotesha ging ein Traum in Erfüllung. Chikotesha war die erste weibliche Schiedsrichterin, die in einem Finale des Afrikanischen Nationen-Pokals (AFCON) zum Einsatz kam. Für die 35-Jährige, die auch schon Spiele der Endrunde der Afrikanischen Nationenmeisterschaft und dem Afrikanischen Nationenpokal der Frauen geleitet hat, dürfte dies der Auftakt zu weiteren Einsätzen im Männerbereich sein.

Erster Kunstrasenplatz von Anguilla eingeweiht

Es war ein magischer Abend, als der Fussballverband von Anguilla (AFA) den ersten Kunstrasenplatz der Insel einweihte. Allenthalben waren strahlende und zufriedene Gesichter zu sehen, während bereits weitere weitreichende Pläne geschmiedet wurden.

Der Kunstrasenplatz gehört zu einem grösseren, vom FIFA-Forward-Programm finanzierten Infrastrukturprojekt, das sowohl das technische Zentrum des AFA als auch die als „The Valley“ bekannte Umgebung umfasst. Dieses Projekt wird mit Beiträgen von insgesamt USD 2.264.486 unterstützt.

Zwei Weltmeisterinnen besuchen das Europaparlament

Anlässlich des Internationalen Frauentags sprachen die spanischen Nationalspielerinnen Ivana Andrés und Alba Redondo vor den Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg. Die beiden Weltmeisterinnen waren stellvertretend für alle internationalen Spielerinnen der Weltmeistermannschaft nach Straßburg gereist, um dem Frauensport im Allgemeinen und dem Frauenfussball im Besonderen mehr Gewicht zu verleihen. In ihrer gemeinsamen Ansprache sagten Redondo und Andrés, dass eine gerechtere, gleichberechtigtere Gesellschaft durch Bildung aufgebaut werden muss.

CAF: Kapazitätsaufbau im Frauenfussball

Um dem Frauenfussball in der Afrika-Zone eine größere administrative Unterstützung zukommen zu lassen, hielt die CAF mit Unterstützung der FIFA einen Workshop zum Kapazitätsaufbau im Frauenfussball ab, der darauf abzielte, die operativen Leistungen der Mitgliedsverbände bei der Verbesserung des Frauenfussballniveaus in Afrika zu stärken.

Impulse für den Frauenfussball

Das Wachstum des Frauenfussballs hält unvermindert an. In Saudiarabien feierte die U-20-Frauennationalmannschaft bei ihrem Debüt einen Sieg und in Panama baut man auf die Erfahrungen, die man in vergangenen Jahr bei der der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sammeln konnte, weiter auf. Der WM-Debütant empfing eine FIFA-Delegation zu einem Lehrgang, der sich mit der Verwaltung des Frauenfussballs befasste.

Football for Schools (F4S) im Aufwind

Die Entwicklung der Fussballer von morgen stand in Fidschi im Mittelpunkt, als die melanesische Nation die beeindruckende Zahl von 50 Schulen erreichte, die am FIFA-Programm "Football for Schools" (F4S) teilnehmen. In Indien wurde nach einer Vereinbarung zwischen der FIFA, dem Indischen Fussballverband (AIFF) und der indischen Regierung ein massives F4S-Ballverteilungsziel festgelegt. Jugendspieler standen auch in Kuwait im Mittelpunkt, als eine FIFA-Delegation den Golfstaat besuchte, um das F4S-Engagement zu fördern. Weitere Veranstaltungen fanden in Botswana, Malawi, Simbabwe und Malaysia statt.