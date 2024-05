Fähigkeiten zur Erstellung digitaler Inhalte im Mittelpunkt eines virtuellen Workshops in Afrika

Nach dem Erfolg eines ersten Workshops über die Erstellung digitaler Inhalte im Dezember in Kigali fand vom 21. bis 23. Mai ein zweiter Workshop statt, der von den afrikanischen FIFA-Mitgliedsverbänden unter der Leitung von Direktor Gelson Fernandes organisiert wurde. Der dreitägige Workshop, der von FIFA+ unterstützt wurde, war wie sein Vorgänger sehr produktiv. "Diese digitalen Workshops sind für unsere Verbände von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen zeigen, wie sie digitale Tools nutzen, bewährte Verfahren anwenden und in einem sich ständig verändernden Umfeld wettbewerbsfähig bleiben können", sagte der ehemalige Schweizer Nationalspieler.

"Durch die Teilnahme an diesem Workshop können wir ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, Innovationen einführen und effektiv zusammenarbeiten und so sicherstellen, dass alle unsere Verbände eine erfolgreiche und vernetzte Zukunft haben."

Fünfundzwanzig Vertreter von 14 afrikanischen FIFA-Mitgliedsverbänden hatten so die Gelegenheit, ihr Wissen über die Erstellung digitaler Inhalte zu vertiefen oder aufzufrischen, indem sie sich mit folgenden Themen beschäftigten: Engagement in den sozialen Medien, Strategien zur Monetarisierung von Inhalten und Nutzung von Analysen, um das eigene Publikum zu vergrößern.

Teilnehmende Mitgliedsverbände

"Es war eine sehr lohnende Erfahrung", sagte Mike Mubanga, ein Mitarbeiter des sambischen Fussballverbands. "Die Fähigkeiten und Strategien, die wir erworben haben, werden es uns ermöglichen, attraktivere Inhalte zu erstellen und besser mit unseren Fans zu kommunizieren. Es war eine perfekte Gelegenheit für uns, Leute aus anderen Mitgliedsverbänden zu treffen und von Experten auf diesem Gebiet zu lernen. Ich kann es kaum erwarten, alles, was ich gelernt habe, in die Praxis umzusetzen und zu sehen, welche positiven Auswirkungen es auf unsere Online-Präsenz haben wird." Ebenfalls teilgenommen hat Janine Anthony, Sports and Gaming Partnerships Lead bei TikTok. Die aus dem Vereinigten Königreich stammende Anthony ist für Subsahara-Afrika zuständig und gab einen Einblick in die technischen und strategischen Maßnahmen, die die berühmte Plattform in der Vergangenheit ergriffen hat, wobei sie sich insbesondere auf den CAF Afrikanischen Nationen-Pokal 2023 konzentrierte.