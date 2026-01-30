كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ تُبشّر بعصر جديد لكرة القدم للسيدات

قالت توبين هيث، الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA، إن البطولة ”ستحدث تغييراً جذرياً“ في كرة القدم للسيدات

جيل إيليس "بغض النظر عن المكان الذي تنحدر منه الفتاة الصغيرة، يُمكنها الآن أن تحلم بأن تصبح بطلة العالم"

الآلاف من الأطفال يحظون بفرصة مشاهدة أفضل اللاعبات في الملاعب

قالت فائزتان بكأس العالم للسيدات FIFA™ في حدث أقيم في لندن إن النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ ستكون لها تأثير عميق على كرة القدم للسيدات من خلال تشجيع تطورها في جميع أنحاء العالم.

التقت توبين هيث، الفائزة بكأس العالم للسيدات مرتين متتاليتين والميدالية الذهبية الأولمبية، بمدربتها السابقة في المنتخب الأمريكي والمديرة التنفيذية لكرة القدم في FIFA حالياً، جيل إيليس، للتحدث في ندوة في لندن نظمتها منظمة "المرأة في كرة القدم" ونادي برينتفورد. وقالتا إن البطولة ستبشر ببدء عهد جديد لكرة القدم على مستوى الأندية.

تقام المراحل النهائية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، التي تضم الأندية الفائزة من كل اتحاد قاري، في لندن، بمشاركة آرسنال للسيدات (إنجلترا)، والجيش الملكي (المغرب)، وجوثام (الولايات المتحدة)، وكورينثيانز (البرازيل). أقيمت مباريات نصف النهائي في ملعب برينتفورد يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب آرسنال يوم الأحد 1 فبراير/شباط.

كما شارك ممثلو الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم أوكلاند يونايتد من نيوزيلندا وممثلو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ووهان تشيغو جيانغدا من الصين، لكنهم خرجوا من البطولة في الأدوار السابقة.

وقالت جيل إيليس "أنا أحب تطور هذه اللعبة وأشعر بالغيرة الشديدة لأنني كنت سأحب أن ألعب في مسابقة مثل هذه. هذا يساهم في تطوير كرة القدم للسيدات بشكل كبير ويمنحنا فهماً حقيقياً لكيفية تنافس هذه الفرق مع بعضها البعض. كما أنه يقدم لنا فرقاً جديدة ولاعبات جديدات ونجمات جديدات."

وقالت توبين هيث "سيؤدي هذا إلى إحداث تغيير جذري في كرة القدم للسيدات العالمية، وسيكون من المثير للغاية مشاهدة هذه الفرق الأربعة في نصف النهائي."

ووصفت جيل إيليس ذلك بأنه ”عصر جديد لكرة القدم للسيدات“ مع إنشاء كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ وكأس العالم لأندية السيدات FIFA™، مما حفّز الاتحادات القارية على إطلاق مسابقات الأندية الخاصة بها.

انطلقت دوري أبطال آسيا للسيدات في عام 2023، بينما بدأت كأس أبطال Concacaf للسيدات ودوري أبطال آسيا للسيدات في موسم 2024-2025.

وقالت إيليس "هذا وحده هو التحوّل. منافسات مثل هذه تساعدنا على رفع المعايير المهنية، وتعزيز المسارات، والارتقاء بنظام كرة القدم للسيدات بأكمله."

وأضافت "من الآن فصاعداً، سيتم تتويج بطل قاري لأندية السيدات كل عام، مع تتويج بطل العالم في عام 2028. وهذا أمر مهم. بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه الفتاة الصغيرة، يمكنها الآن أن تحلم بأن تصبح بطلة العالم."

وأعلنت أن FIFA سيستثمر في المدربات في جميع أنحاء إنجلترا كجزء من برنامج تراثي تاريخي للمسابقة، وقالت إن هناك حاجة ماسة لمزيد من النساء في مجال التدريب.

وقالت "لا يوجد عدد كافٍ من النساء في مجال التدريب. لا يرجع ذلك إلى نقص في المواهب أو الطموح، ولكن إلى حد كبير إلى محدودية فرص الوصول إلى هذا المجال وعدم وجود مسارات واضحة. على الصعيد العالمي، لا تشكل النساء سوى 22% من مدربي الأندية في كرة القدم للسيدات الاحترافية. سد هذه الفجوة ليس مجرد مسألة إنصاف، بل هو أمر أساسي لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرياضتنا."

وصرّحت ألكسندرا دالاس، مديرة نادي برينتفورد لكرة القدم، قائلةً "من خلال استضافة مباريات نصف النهائي هذه، تمكّنا من منح آلاف الأطفال والشباب في منطقتنا فرصة مشاهدة مواهب نسائية رائعة تتألق هنا، على مقربة منهم."