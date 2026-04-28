ندوة إلكترونية من تنظيم FIFA والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة La Guilde تسلط الضوء على قدرة كرة قدم السيدات على إحداث تغيير اجتماعي مستدام

كانت قدرة كرة القدم على خلق الفرص للفتيات والنساء في صلب ندوة إلكترونية نظمها FIFA والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة La Guilde غير الحكومية يوم الخميس 2 أبريل/نيسان، حيث جمعت الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أثر برنامج "الرياضة من أجل تمكين المرأة".

وكان برنامج "الرياضة من أجل تمكين المرأة" قد أُطلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لدعم المشاريع التي توظف الرياضة باعتبارها أداةً لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوية مكانة المرأة داخل المجتمع، حيث تقدمت منظمات من 30 بلداً شريكاً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من بينها اتحادات وطنية أعضاء في FIFA من تلك البلدان، بطلبات للمشاركة، قبل أن يقع الاختيار في المجموع على 16 مشروعاً. كما تلقّت ثلاثة اتحادات وطنية أعضاء، هي الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد الغاني لكرة القدم والاتحاد التوغولي لكرة القدم، تمويلاً مباشراً من FIFA لتنفيذ مشاريعها في هذا الإطار.

يُذكر أن الندوة الإلكترونية نُظمت بدعم من قسم FIFA المعني بتطوير كرة قدم السيدات، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات والاحتفاء باستكمال البرنامج، وقد شهدت مشاركة أكثر من 80 اتحاداً وطنياً عضواً من مختلف أنحاء العالم، علماً أن ممثلين عن الاتحاد التوغولي والغاني والإندونيسي شاركوا تجاربهم في تنفيذ مشاريع صُممت لجعل كرة قدم السيدات رافعة للتمكين والإدماج، مُسلِّطين الضوء على النجاحات المحققة والتحديات التي برزت في الوقت نفسه.

وأتاحت المناقشة أمثلة عملية على الكيفية التي يمكن أن يسير بها تطوير كرة القدم والأثر الاجتماعي جنباً إلى جنب، وقد أدارها اختصاصي في الأثر الاجتماعي للرياضة عيّنته منظمة La Guilde، وهي المنظمة غير الربحية التي أشرفت على دعوة تقديم المقترحات، إذ برهنت المشاريع المنفذة بالفعل على أن كرة قدم السيدات قادرة على أن تكون أداة لإحداث تغيير مجتمعي أوسع، وذلك من خلال تحسين فرص الوصول إلى مواقع القيادة والتعليم، وتهيئة مساحات أكثر أماناً للفتيات والنساء من أجل المشاركة والازدهار.

وخرجت الاتحادات الأعضاء الثلاثة برسالة قوية مفادها أن المشاريع تكون أكثر فاعلية عندما تُدمج بشكل كامل في الاستراتيجية المؤسسية للمنظمة. فبدلاً من أن تظل مبادرات قائمة بذاتها، ينبغي للبرامج الناجحة أن تخدم في الآن نفسه تطوير كرة القدم وأهداف التنمية البشرية الأوسع، من خلال مقاربة متكاملة.